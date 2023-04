กลุ่มประท้วง "Just Stop Oil" ป่วนศึกสอยคิวโลก ปีนโต๊ะโปรยผงส้ม ก่อนโดนหิ้วไปโรงพัก

เกิดเหตุการณ์ป่วนๆขึ้นในศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก 2023 ที่ครูซิเบิล เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อกลุ่มประท้วง "Just Stop Oil" ทั้งหมด 2 คน วิ่งลงมาประท้วงด้วยการปีนโต๊ะสนุ้ก ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชั่วคราวสอยคิวชิงแชมป์โลกในแมตช์การแข่งขันระหว่าง โรเบิร์ต มิลกินส์ กับ โจ เพอร์รี มีเหตุการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮา เมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งสวมเสื้อยืดที่สกรีนคำว่า "Just Stop Oil" วิ่งลงมา ก่อนปีนขึ้นบนโต๊ะ และโปรยผงแป้งสีส้มเชิงสัญลักษณ์ในการประท้วงเรื่องเกี่ยวกับน้ำมัน ก่อนที่การ์ดจะมาดึงตัวออกไปขณะที่อีกหนึ่งโต๊ะ ระหว่าง ฟาน เจิงยี่ กับ มาร์ค อัลเลน มีหญิงสาวรายหนึ่งบุกลงมาเช่นกัน และพยายามจะปีนโต๊ะเหมือนกับชายหนุ่ม แต่โดนกรรมการ โอลิวิเยร์ มาร์เทียล จับตัวเอาไว้ได้ทัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาดึงตัวออกไปอีกทีโดยการแข่งขันระหว่าง โรเบิร์ต มิลกินส์ กับ โจ เพอร์รี ต้องเลื่อนออกไปแข่งกันต่อในวันอังคาร เพราะทีมงานต้องเคลียร์โต๊ะที่เลอะผงโปรยสีส้มออกเสียก่อน ขณะที่คู่ระหว่าง ฟาน เจิงยี่ กับ มาร์ค อัลเลน เลื่อนการแข่งขันออกไปราว 40 นาที ก่อนจะกลับมาประชันหัวคิวกันต่อ โดยผู้ประท้วงทั้ง 2 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปโรงพักทั้งนี้กลุ่ม "Just Stop Oil" เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ประท้วงต่อต้านโครงการเกี่ยวกับแก๊ส และน้ำมันของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเคยทำการประท้วงมาแล้วหลากหลายรูปแบบ โดยที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากคือการสาดน้ำซุปใส่ภาพเขียนของ วินเซนต์ แวน โกะห์ ศิลปินชื่อดังที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอน เมื่อเดือนตุลาคม 2022ขณะเดียวกันกลุ่มประท้วงกลุ่มนี้ก็เคยปั่นป่วนในกีฬาฟุตบอลด้วยการวิ่งลงไปในสนามแล้วมัดตัวเองกับเสาประตู ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่กูดิสัน พาร์ค สนามเหย้าของสโมสรเอฟเวอร์ตัน ด้วย