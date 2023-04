โบนัสแตกแจกจริง! เปิดบัญชี "ONE ลุมพินี" 12 อีเวนต์ ยอดพุ่งกว่า 20 ล้านบาท

สมราคารายการกีฬาต่อสู้ระดับโลก “ONE ลุมพินี” ผ่านไปแล้ว 12 อีเวนต์ มีนักกีฬาโชว์ฟอร์มเด่นโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” รับเงินโบนัสอัดฉีดไปแล้วเกือบ 23 ล้านบาท“ONE ลุมพินี” รายการกีฬาต่อสู้ที่ยกระดับมาตรฐานมวยไทยให้ก้าวไปถึงระดับโลก ซึ่งนับตั้งแต่นัดปฐมฤกษ์เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดแข่งขันรวมทั้งหมด 12 อีเวนต์ โดยได้สร้างความสนุก ดุเดือด เร้าใจ ให้กับแฟนศิลปะการต่อสู้อย่างเต็มล้น และสร้างปรากฏการณ์ฟาดเรตติงทางทีวีสูงสุดในประวัติศาสตร์ของรายการแข่งขันมวยไทยทั้งยังได้ช่วยสร้างฐานะความเป็นอยู่ของนักกีฬาให้ดีขึ้นหลายราย ด้วยการจ่ายค่าตัวมากที่สุดในประเทศไทย และหากโชว์ฟอร์มการชกได้เข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ก็มีโบนัสก้อนใหญ่ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ONE แจกโบนัสไปแล้วรวมทั้งสิ้น 22,970,000 บาท“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ ประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาโบนัสว่า นักกีฬาที่จะคว้าโบนัสในแต่ละไฟต์ จะต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ1. ต้องมีหัวใจนักสู้ตัวจริง โดยมีเป้าหมายในการปิดเกมคู่แข่งขันให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้ศิลปะการต่อสู้ในชีวิตจริง คือต้องหยุดคู่แข่งไม่ให้เข้ามาปะทะหรือทำร้าย เพื่อการเอาตัวรอด ไม่ใช่ลักษณะของการต่อสู้เพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อย ๆ2. การออกอาวุธโดยการใช้ศิลปะการต่อสู้ในแขนงนั้น ๆ ได้อย่างสวยงาม เข้าเป้า แม่นยำ เกิดประสิทธิภาพในการต่อสู้ส่วนเรื่องความบู๊ ดุดัน เดินหน้าสู้ไม่ถอย หรือการน็อกคู่แข่งได้ ไม่ใช่เกณฑ์หลักที่จะนำมาพิจารณาโบนัส เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งส่งผลให้นักกีฬามีโปรแกรมการแข่งขันต่อเนื่องนั่นเองสำหรับ ONE ลุมพินี เดิมทีมีการจ่ายโบนัสเป็นสกุลเงินดอลลาร์ คือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งด้วยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายหลังจึงได้มีการกำหนดโบนัสเป็นเงินไทยคือ 350,000 บาท และยังมีการให้โบนัสเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในศึก ONE ลุมพินี 1 “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” รับโบนัสไป 1.65 ล้านบาทนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น รับประกันได้เลยว่าต่อจากนี้ถ้ามีนักสู้คนไหนโชว์ผลงานอันร้อนแรงออกมาได้อีก “บอสชาตรี” พร้อมตอบแทนความตั้งใจนั้นให้อย่างคุ้มค่าแน่นอน ความฝันของนักมวยทุกคนจะเริ่มเติบโตขึ้น พร้อมขยับจากนักกีฬาระดับประเทศก้าวไปสู่การเป็น “ฮีโร่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก” ต่อไปสำหรับศึก ONE ลุมพินี 13 เตรียมกลับมาระเบิดความมันหลังสงกรานต์ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง