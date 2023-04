กกท. จับมือ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ต “H4H – Heart for Heroes รวมพลังไทย ส่งใจไปซีเกมส์ ครั้งที่ 32”

กระหึ่มความสนุกพร้อมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยดังทั่วทั้งสนาม! กับ 2 ศิลปิน “MEAN - 4EVE” ในคอนเสิร์ต “H4H – Heart for Heroes รวมพลังไทย ส่งใจไปซีเกมส์ ครั้งที่ 32” ในโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ผนึกกำลังรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้เยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะ ตั้งเป้าทัพนักกีฬาไทยโกย 112 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 32วันนี้ (17 เมษายน 2566) ณ ลานอเนกประสงค์ และลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก –การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดงานคอนเสิร์ต “H4H – Heart for Heroes รวมพลังไทย ส่งใจไปซีเกมส์ ครั้งที่ 32” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย นำโดย ออมสิน-อรนวีย์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, วิว-กุลวุฒิ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และ เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย พร้อมประชาชนร่วมชมคอนเสิร์ตและส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างคับคั่งดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากการที่ กกท. ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดทำโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจการดูกีฬาและเล่นกีฬา ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนหลัก คือ 1. กิจกรรมออนไลน์ ที่เปิดให้ทุกคนสามารถส่งสติ๊กเกอร์ข้อความและพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยผ่าน www.h4h-th.com หรือคัฟเวอร์ท่าเต้นเพลง “โดนัทยังมีรู ยูก็มีเราเป็นแรงใจ” ในกิจกรรม “H4H Cover Cheer Tiktok Challenge” แล้วโพสต์ลงบัญชี Tiktok ของตัวเอง พร้อมติดแฮชแทก #H4H #HeartForHeroes #ส่งใจไปซีเกมส์ #SAT #NSDF และ 2. กิจกรรมออฟไลน์ โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย และสวนสาธารณะ จำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในกลุ่มต่างๆ เป็นอย่างดี ก่อนจะปิดท้ายด้วยบิ๊กอีเวนต์คอนเสิร์ต “H4H – Heart for Heroes รวมพลังไทย ส่งใจไปซีเกมส์ ครั้งที่ 32” จากศิลปินวง MEAN และ 4EVE พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยและกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมายในวันนี้“หนึ่งในพันธกิจสำคัญของ กกท. คือ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 นี้ ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 36 ประเภท คาดหวังว่าจะได้รับเหรียญทอง 112 เหรียญ โดยปัจจุบันนักกีฬาทุกสมาคมกีฬามีความพร้อมเต็ม 100% สำหรับการแข่งขัน ซึ่งการให้กำลังใจนักกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการแข่งขันกีฬามีเส้นทางของการฝ่าฟันเพื่อให้ได้ชัยชนะที่ค่อนข้างเหนื่อยและยากลำบาก กำลังใจและเสียงเชียร์จะทำให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีพลังใจที่ดีเยี่ยม จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึกซีเกมส์ในครั้งนี้” ผู้ว่าการ กกท. กล่าวสำหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 จะใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเงินรางวัลให้นักกีฬาตามระเบียบของกองทุนพัฒนาการกีฬาฯ ปี 2562 โดยจะมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาเหรียญทอง 300,000 บาท เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท ในส่วนของผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลจะได้รับเงินเงินรางวัลเช่นกัน ซึ่งโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ได้สร้างกระแสการรับรู้ให้คนไทยทั่วประเทศร่วมชมการแข่งขัน พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าแข่งขันซีเกมส์ให้คว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ผ่านโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ได้ที่เว็บแอพ www.h4h-th.com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรม ได้ที่ Facebook : กองประชาสัมพันธ์ กกท.