แฟนบอลอาร์เซน่อลในไทยขึ้นป้ายฉลองเเชมป์ลีกทั้งที่เหลือการเเข่งขันอีก 8 เกม

แฟนบอลอาร์เซน่อลในประเทศไทยขึ้นป้ายฉลองเเชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เเม้จะเหลือการเเข่งขันอีก 8 เกมทีมปืนใหญ่ปัจจุบันนำเป็นฝูงของตารางคะเเนนนำหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อันดับ 2 อยู่ 4 คะเเนนเเต่เเข่งมากกว่า 1 เกม มีโอกาสที่จะเข้าวินเป็นเเชมป์ลีกครั้งเเรกในรอบ 19 ปี โดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทำได้คือต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล 2003/04เเม้จะเหลือการเเข่งขันอีก 8 เกมเเต่ไม่เเปลกที่เเฟนปืนใหญ่ โดยเฉพาะในไทยจะลิงโลด มีการนำป้าย "we are the champions" ที่มีโลโก้อาร์เซน่อล นำไปติดบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี คนผ่านไปมาเห็นจึงถ่ายรูปมาลงโซเชียลได้รับความฮือฮาอย่างมากอย่างไรก็ตามจากความเเน่นอน เริ่มสั่นคลอนเพราะทีมปืนใหญ่พลาดเสียคะเเนนมา 2 เกมติด เเม้ว่าจะนำคู่เเข่ง 4 คะเเนนเเต่เเข่งมากกว่า 1 นัด ถ้าซิตี้เก็บนัดตกค้างได้จะเหลือห่างเเค่ 1 คะเเนน โดยทั้ง 2 ทีมมีโปรเเกรมเจอกันเอง เเถมเป็นเกมที่อาร์เซน่อลต้องบุกไปเยือนที่สนามเอติฮัด สเตเดี้ยม(เเข่งวันที่ 27 เมษายน) ถ้าเเพ้พวกเขาจะหล่นจ่าฝูงทันที