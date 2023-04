ศึกกู้ศรัทธา “แสงมณี” จ่อคิวปะทะ “ฟาบิโอ” ในศึก ONE ลุมพินี 15

ได้โอกาสแก้ตัว “แสงมณี” ฟิตร่างกายมาเต็มที่พร้อมประลองอาวุธจอมน็อกจากโปรตุเกส “ฟาบิโอ” ที่กำลังคึกสุดขีด ในศึก ONE ลุมพินี 15 วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. นี้ไฮไลต์น่าจับตา ONE ลุมพินี 15 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พ.ค.นี้ คู่หลักศึกอินเตอร์ “แสงมณี พีเค.แสนชัยฯ” มวยซ้ายฝีมือจัดจ้านวัย 26 ปี จากขอนแก่น ได้โอกาสกู้ศรัทธากลับคืนนัดดวลพลังหมัดจอมน็อกจากโปรตุเกส “ฟาบิโอ เรอิส” วัย 25 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)กลับมาคราวนี้ “แสงมณี” พร้อมทุ่มเต็มที่ โดยเคลียร์เรื่องนอกสนามเรียบร้อย ทั้งจบการศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมถึงผ่อนผันเรื่องเกณฑ์ทหาร ประกาศลั่นขอแก้มืออีกครั้ง หลังเปิดตัวน่าผิดหวังในศึก ONE ลุมพินี 2 พ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” แบบพลิกโผขณะที่ “ฟาบิโอ” ฟอร์มเด่นแจ้งเกิดด้วยการโชว์แกร่งชนะน็อกยกสอง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 4 พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ไปครองทันที มารอบนี้ยังทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก หวังเก็บชัยเพิ่มความมั่นใจหยิบโอกาสสู่ ONE รายการใหญ่ รวมถึงพุ่งเป้าคว้าเงินก้อนโตให้ได้อีกครั้งศึกนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญในการพิสูจน์ตัวเองของทั้งคู่เพื่อคว้าโอกาสไปต่อ โดยมุ่งเก็บแต้มชัยไต่บันไดให้ถึงตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่ปัจจุบันมี “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” นั่งครองตำแหน่งอยู่แฟนกีฬาชาวไทยคนไหนไม่อยากพลาดรับชมการต่อสู้ดุเดือดระดับโลกแบบนี้ สามารถเข้าไปจับจองตั๋วลุ้นเชียร์แบบได้อรรถรสติดขอบเวทีกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป