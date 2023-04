“นินจาเต่าเมืองไทย” สมิงดำ ลูกสวน ชีวิตพลิกผันจากเด็กขายกับข้าว สู่การเฉิดฉายบน ONE ลุมพินี

ผลงานเข้าตาลีลาโดนใจ “สมิงดำ” ยอดนักชกจากค่ายมวยลูกสวน กลายมาเป็นดาวเด่นศึก ONE ลุมพินี อย่างรวดเร็ว แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสร้างสีสันให้กับศึก ONE ลุมพินี ได้เป็นอย่างดีกับผลงานของ “นินจาเต่าเมืองไทย” สมิงดำ ลูกสวน มวยขวามาดกวน วัย 21 ปี จากจันทบุรี หลังก่อนหน้านี้ต้องฝ่าวิกฤตมรสุมชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจของแฟนมวยทั่วประเทศ พร้อมไต่สู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจดาวเด่นจากค่ายมวยลูกสวนโชว์ทีเด็ดปราบคู่ชกต่างชาติมาได้สองไฟต์ติดต่อกัน เริ่มจากเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ชาคริยอร์ ยูราเยฟ” คู่แข่งจากอุซเบกิสถาน ในศึก ONE ลุมพินี 7 ต่อด้วยจัดการน็อกทีเคโอยกสาม “จาวาด บิกเดลี” คู่ปรับจากอิหร่าน ในศึก ONE ลุมพินี 12 พร้อมได้โบนัส 3.5 แสนบาทกลับบ้านเรียกว่ามาได้ไกลเกินฝันมาก หลังเมื่อช่วง 2 ปีก่อนอนาคตการชกมวยของ “สมิงดำ” ยังลูกผีลูกคน เนื่องจากได้ผลกระทบจากโควิด-19 จนไร้โปรแกรมขึ้นชก ต้องออกไปหางานเสริมเพื่อนำเงินมาใช้ประทังชีวิต แต่ในใจยังยึดมั่นตลอดว่าอยากได้โอกาสขึ้นชกที่ ONE ลุมพินี ได้สักครั้งในชีวิต“ผมได้กลับมาชกอีกครั้งหลังโควิดซาลงไปนี่เองครับ ก่อนหน้านั้นผมต้องไปรับจ็อบทั้งแบกเฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้าง ขายกับข้าว ผมทำมาหมดแล้วครับ นานเกือบสองปี สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ผมถึงได้กลับมาชกอีกครั้ง ตอนนั้นผมคิดว่าแค่เจอวิกฤตครับ ถ้าเราอดทน ยังไงการแข่งขันก็ต้องกลับมาแน่นอนครับ”“ความหวังที่ผมอยากมาชกที่กรุงเทพ ก็เพื่อจะได้มายืนบนสังเวียน ONE อันนี้คือความฝันของผมเลยครับ พอรู้ว่ามีรายการนี้ขึ้นมาและตัวเองมีโปรแกรมได้ขึ้นชกรู้สึกดีใจมากครับ ไฟต์แรกผมตื่นเต้นมากครับ ขึ้นไปตอนแรกทำอะไรไม่ถูกเลย พอมาไฟต์สองเริ่มดีขึ้นแต่กว่าจะชนะได้ก็เหนื่อยเลยครับ”จากวันที่ต้องทำงานได้รับค่าแรงรายวัน 320 - 400 บาท “สมิงดำ” สู้ชีวิตจนกลายมาเป็นนักชกที่ได้เงินโบนัส 3.5 แสนบาท สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง โดยเจ้าตัวดีใจที่คิดไม่ผิด เลือกที่จะอดทนชกมวยที่ตนรักต่อไป“รู้สึกดีใจมากครับที่ได้โบนัส มันเป็นเงินก้อนใหญ่มากสำหรับผม คิดดูว่าต้องทำงานกี่ปีถึงได้ขนาดนี้ เงินก้อนนี้ผมสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่าง ทั้งเอาไปช่วยพ่อแม่ก็ได้หรือเอาไปต่อยอดก็ได้ จากวันนั้นที่ผมต้องลำบากเหนื่อยทำงานรายวัน ตอนรู้ว่าได้โบนัสผมดีใจมาก ผมร้องไห้บนเวทีเลยครับ”นอกจากผลงานบนเวทีจะดุเด็ดเผ็ดมันแล้ว ลีลานอกสนามของ “สมิงดำ” ก็แสบสันไม่แพ้กัน โดยเขาเลือกใช้คาแรกเตอร์ “เต่านินจา” ตัวการ์ตูนดังอเมริกันที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษ สร้างภาพจดจำให้แฟนมวยได้ติดตามเชียร์“ตอนเด็ก ๆ เพื่อนชอบเรียกผมว่านินจาเต่าครับและผมก็ชอบตัวการ์ตูนนี้ด้วย เพราะคาแรกเตอร์ไม่ค่อยเหมือนใครดี มีทั้งความพลิ้วและถึกทน รวมถึงเอ๋อ ๆ คล้ายตัวผมเลยครับ ฝากทุกคนติดตาม ‘นินจาเต่าเมืองไทย’ ผมจะทำผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รับรองทุกคนจะจดจำผมได้แน่นอนครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 13 วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.นี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. Watch.ONEFC.com (บางประเทศ)Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)*หมายเหตุ ONE ลุมพินี งดจัดการแข่งขันในวันศุกร์ 14 เม.ย.66 (ช่วงสงกรานต์) เจอกันอีกที ศึก ONE ลุมพินี 13 (แบทแมน vs ไผ่แดง) วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.66 และ ONE Fight Night 9 (น้องโอ๋ vs แฮ็กเกอร์ตี) ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66