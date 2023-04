ดีกรีไม่ธรรมดา "เอ็ดการ์ ทาบาเรส" ผู้ท้าชิงรายใหม่ล่าสุดของ "รถถัง จิตรเมืองนนท์"

"เอ็ดการ์ ทาบาเรส" ผู้ท้าชิงน้องใหม่แกะกล่องดีกรีแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล คนแรกของประเทศเม็กซิโก จะขึ้นดวลเดือดกับราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยจะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 ตามเวลาประเทศไทย"เอ็ดการ์ ทาบาเรส" นักชกชาวเม็กซิกันวัย 28 ปี แม้จะเป็นน้องใหม่ในสังเวียน ONE แต่ดีกรีไม่ธรรมดา เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มวยไทยมาอย่างโชกโชน และไม่ใช่งานง่ายของแชมป์โลกชาวไทยวัย 25 ปี“เอ็ดการ์” เคยกวาดตำแหน่งแชมป์มวยไทยมาหลายเวที ก่อนจะคว้าเข็มขัดแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล เป็นคนแรกของประเทศเม็กซิโก และขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นมวยสไตล์บู๊ดุดัน ไม่ยอมใคร และนอกจากจะเป็นนักมวยไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศบ้านเกิดแล้ว "เอ็ดการ์" ยังเป็นเจ้าของกิจการค่ายมวยไทยที่เขาเปิดสอนมวยไทยให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยจากดีกรีระดับโลกและประสบการณ์ที่เตะตากรรมการ ONE เข้าเต็ม ๆ “เอ็ดการ์” จึงถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรของราชันจอมบู๊ชาวไทยวัย 25 ปี โดยได้รับสิทธิ์ขึ้นชิงเข็มขัดตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE ขณะที่ “รถถัง” จะกลับมาทำหน้าที่แชมป์โลกมวยไทยของตัวเองเป็นครั้งที่ 5การพบกันของ “เอ็ดการ์ vs รถถัง” ขึ้นป้ายเป็นคู่รองของศึก ONE FIGHT INIGHT 10 รายการเดียวกับ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” ราชันรุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) และ “อาเดรียโน โมราเอส” อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ที่จะเปิดศึกล้างตาภาค 3 เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต และยังมีนักสู้สาวแกร่ง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทยลงแข่งขันในศึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของศึก ONE FIGHT NIGHT 10 ได้ที่เฟซบุ๊กONE Championship Thailandเว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh