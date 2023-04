แต้มบุญสูงจากชาติปางไหน หนุ่มไทยเจอ "คิปโชเก้" นักวิ่งสถิติโลก

หนุ่มไทยเจ้าของ FB : Bill Bill Setthawut โชคดีแบบสุดๆ หลังบัญเอิญได้เจอกับ เอลีอุด คิปโชเก นักวิ่งระดับโลกชาวเคนยา เจ้าของสถิติมาราธอนเร็วที่สุดในโลก ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา🔥 คนที่อยู่ข้างผมคือคนที่วิ่งมาราธอนเร็วที่สุดในโลก 🔥วันนี้เป็นวันที่พิเศษวันนึงในชีวิต ได้เจอกับสุดยอดนักวิ่งที่ได้เอามาเป็นต้นแบบหลายๆด้านของชีวิต"Eliud Kipchoge"เป็นคนที่เราเอารูปและคำพูดของเขามาตั้งเป็น Home screen หน้าจอมือถือ ตลอดการใช้งานมือถือมาตั้งแต่สมัยเรียน ยันเรียบจบทำงาน และมาเรียนต่อ ไม่เคยเปลี่ยนเลย เพื่อเตือนตัวเองทุกครั้งเรื่องความมีวินัยในทุกๆเรื่อง เป็นคนหนึ่งที่หล่อหลอมเรื่องความมีวินัยให้เรา ไม่เฉพาะเรื่องออกกำลังกาย แต่เอามาใช้ในทุกๆเรื่องปกติไปวิ่งรูทนี้เป็นประจำเกือบทุกวัน ทั้งตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือหลังเลิกเรียน วันนี้ระหว่างวิ่งอยู่ มองไกลๆ เห็นเฮียใส่ชุด NN running เจอและจำได้เลยเพราะเคยดูทุกคลิปที่ให้สัมภาษณ์ คลิปวิ่งใน youtube และเห็นทุกวันเพราะเป็นรูปที่อยู่ที่หน้าจอมือถือตัวเองมาหลายปียืนรออย่างตื่นเต้น รอจนเฮียซ้อมเสร็จ และหันมาทักทาย ได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อย เป็นคนที่ Nice มากๆ รวมถึงเจอโค้ช Patrick sang ซึ่งเป็นโค้ชของเฮียด้วย น่ารักมาก และก็ได้มีโอกาสขอบคุณเฮียเขา บอกเขาว่า Thank you for everything, you inspire me.ไม่ต้องพูดถึงหลังจากนั้น ช๊อคและตื่นเต้นมาก วันนี้วิ่งต่อไม่ได้เลยขอบคุณทุกโอกาส ความบังเอิญ ความแต้มบุญ ร่วมกันที่ทำให้เจอกับคนที่อยากเจอมากสุดคนนึงในชีวิต เป็นหนึ่งคนที่เอาเป็นตนแบบในการใช้ชีวิตหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องการวิ่งขอบคุณตัวเองที่ออกมาวิ่งทุกวัน วันนี้มันมีความหมายมากๆ และหลังจากนี้จะพยายามตั้งใจซ้อมมากขึ้นกว่าเดิม“Only the disciplined ones in life are free. If you are undisciplined, you are a slave to your moods and your passions.”และจะไปยืนเชียร์วันแข่ง Boston Marathon ครั้งที่ 127 ให้ได้ที่ 1 ตามหวังแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาสไปเป็น Volunteer ที่งานวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดโลกงานนี้ด้วย วัน Expo มาทักทายได้นะครับปล. ตอนกำลังจะแยกย้ายเลยบอกเฮียให้ช่วยลากให้หน่อย 30 โล (หยอกกกกกกก ล้อเล่น ตอนนั้นน้ำตาซึมอยู่)ปล2. สำหรับเสื้อวันนี้นั้น ก็พับเก็บขึ้นหิ้งเป็นที่เรียบร้อย และมือที่เช็คแฮนนั้นค่อยล้างปีหน้า#วิ่ง #วิ่งมาราธอน #เอลีอุดคิปโชเก #บอสตันมาราธอน #นักวิ่ง