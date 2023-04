"น้องโอ๋" ลั่น พร้อมชก "รถถัง" หากคิดขยับรุ่นขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกแบนตัมเวต

"น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พร้อมป้องกันบัลลังก์ หาก "รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) คิดจะขยับรุ่นขึ้นมาชิงเข็มขัดหลังจากมีข่าวลือแว่ว ๆ มาว่าเจ้าของฉายา "ดิไอรอนแมน" เจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวตวัย 25 ปี มีความตั้งใจที่จะขยับรุ่นน้ำหนักขึ้นมาในพิกัดแบนตัมเวตในอนาคต ซึ่งหมายความอาจจะมีโอกาสได้ท้าชิงแชมป์โลกกับเจ้าผู้ครองบัลลังก์รุ่นนี้มายาวนานอย่าง "น้องโอ๋" ก็เป็นได้เมื่อมีกระแสดังกล่าว ฝ่าย "ราชันฆ่าไม่ตาย" ในวัย 36 ปีก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่า ตนพร้อมป้องกันตำแหน่งนี้อย่างเต็มที่ในฐานะแชมป์โลกไม่ว่าจะกับผู้ท้าชิงคนไหนก็ตาม"ผมได้ข่าวมาว่า รถถัง จะขยับรุ่นขึ้นมาแบนตัมเวต สำหรับผมไม่มีปัญหาครับถ้าจะต้องสู้กับ รถถัง เขาจะยังคงเป็นน้องชายที่ดีของผม แต่เมื่อต้องอยู่ในสังเวียน เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และในเมื่อตอนนี้ ผมยังมีเข็มขัดพาดบ่าอยู่ ผมจะรอ รถถัง อยู่ในรุ่นน้ำหนักนี้ครับ"สำหรับ "น้องโอ๋" กําสถิติไร้พ่าย 10 ไฟต์รวดใน ONE และครองบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตมาแล้ว 8 สมัย ในขณะที่ "รถถัง" เองก็ยังไม่เคยแพ้ใครในกติกามวยไทยเเละคิกบ็อกซิ่งรวม 13 ไฟต์ และเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต 5 สมัยอย่างไรก็ตามในตอนนี้ "น้องโอ๋" มีคิวป้องกันตำแหน่งกับนักมวยยอดฝีมือจากเกาะอังกฤษคู่ปรับเก่าของ "รถถัง" อย่าง "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย. นี้หาก "น้องโอ๋" ป้องกันบัลลังก์นี้เอาไว้ได้ แฟน ๆ ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อยาว ๆ ว่าเขาจะได้เผชิญหน้ากับ “รถถัง” ในอนาคตหรือไม่