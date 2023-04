โจเซฟ ลาซิรี" เคลื่อนไหวหลังข่าวลือประกาศเลิกมวย หนีรีแมตช์ "พระจันทร์ฉาย"

"โจเซฟ ลาซิรี" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โต้กลับไม่เคยกลัว "พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" พร้อมป้องกันตำแหน่ง หลังมีข่าวลือไม่กล้ารีแมตช์กลายเป็นประเด็นที่แฟนมวยพูดถึงกันอย่างหนาหู เมื่อบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ได้ตอบคำถามแฟน ๆ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เมื่อวันที่ 4 เม.ยที่ผ่านมา ในกรณีของการป้องกันตำแหน่งของ "โจเซฟ" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตไว้ว่า"ตอนที่ พระจันทร์ฉาย ชกกับ คมเพชร เขาชกดีมาก ๆ ผมคิดว่า พระจันทร์ฉาย สามารถกลับไปชิงแชมป์ได้แล้ว แต่พอติดต่อไปหา โจเซฟ เขาบอกไม่เอา เขาเลิกมวยดีกว่า ซึ่งตอนนี้ทีมผมก็กำลังคุยกับเขาอยู่ครับ"หลังจากประเด็นดังกล่าวได้เป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลฝ่าย "โจเซฟ" ก็ไม่นิ่งนอนใจออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว joseph_lasiri_official โต้กลับประเด็นนี้ว่า"ผมได้ยินมาว่า ที่ประเทศไทยบอกว่าผมกลัว พระจันทร์ฉาย สิ่งเดียวที่ผมกลัวคือพระเจ้า เตรียมตัวให้พร้อม ติดตามข่าวได้เลย เร็ว ๆ นี้ #ONEChampionship"สำหรับ "โจเซฟ" นักชกแดนมักกะโรนีวัย 31 ปี เคยสร้างกระแสฮือฮาในฐานะผู้ท้าชิงมวยรองที่ใช้ความอึดและความแข็งแกร่งสยบ “พระจันทร์ฉาย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) จนไม่ยอมออกจากมุม และขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลกคนใหม่ได้แบบสุดเซอร์ไพรส์ เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนทุกสำนักมาแล้ว ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทั้งคู่จะได้วนกลับมาเปิดศึกรีแมตช์ชิงเข็มขัดกันหรือไม่