"น้องโอ๋" สุดมั่นก่อนบู๊ "โจนาธาน" ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 22 เม.ย.นี้

นับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับศึก "ONE FIGHT NIGHT 9: น้องโอ๋ vs โจนาธาน" ที่จะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้า 07:00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ตามเวลาประเทศไทยโดยคู่เอกของรายการนี้ ได้แก่ ไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ระหว่าง "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย เจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน กับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" นักชกมากฝีมือจากแดนผู้ดี ที่ขยับน้ำหนักขึ้นมาท้าชนในฐานะผู้ท้าชิงคนที่ 8 ของ "น้องโอ๋"ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 วัน แชมเปียนชิพ ได้จัดกิจกรรมซ้อมโชว์สื่อมวลชนขึ้นที่ฟิตเนส 7 ทาวน์ อิน ทาวน์ โดยมี "น้องโอ๋" มาโชว์การฝึกซ้อมและความแข็งแกร่ง รวมไปถึงอัปเดตความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนป้องกันแชมป์ไฟต์นี้โดย "น้องโอ๋" ได้เปิดใจก่อนขึ้นสังเวียนครั้งนี้ว่า "ถ้าในเรื่องของความพร้อม ตอนนี้เกินร้อยครับ ผมพร้อมชก พร้อมที่จะโชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่า มวยไทยของจริง จากต้นตำรับตัวจริงสุดยอดแค่ไหน"นอกจากนี้ แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยยังเผยว่า ความกดดันจะอยู่ที่ฝั่ง โจนาธาน มากกว่าตน และการขึ้นมาชกในพิกัดที่ใหญ่กว่าเดิมจะทำให้กำปั้นสหราชอาณาจักรไม่ได้เปรียบแต่อย่างใด"ความกดดันในไฟต์นี้ไม่ใช่ของผม แต่จะเป็นของ โจนาธาน มากกว่า เราเเค่ชกไปตามเเผนและไม่ประมาทก็พอครับ ที่ผ่านมา เขาชกในรุ่นฟลายเวต การทำน้ำหนักขึ้นมาท้าทายผมครั้งนี้จะทำให้เขาได้รู้ว่า ของจริงที่หนักกว่ามันเป็นยังไง""จากการส่องฟอร์มที่ผ่านมา จุดเเข็งของเขาคือเป็นนักชกต่างชาติที่เชิงดี มีเเม่ไม้มวยไทยสวยงาม ออกอาวุธได้เร็วเเละคล่องตัว ส่วนจุดอ่อน คงไม่ขอเอ่ยถึง เขามาถึงจุดที่ท้าชิงแชมป์กับผมได้ก็คงไม่อ่อนเเล้ว"ยอดนักชกจอมเก๋ายังได้เผยต่ออีกว่า ไฟต์นี้ไม่ได้ปรึกษากับยอดมวยรุ่นน้องอย่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่เคยปะทะกับ โจนาธาน มาหลายครั้งแต่อย่างใด"กับน้องรถถัง เราไม่ได้คุยกันเรื่อง โจนาธาน เลยครับ เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยุ่งเรื่องเกมการชกของตนเอง อีกอย่างคือ ผมก็มีทีมอาจารย์, เทรนเนอร์ ช่วยดูแลอยู่แล้วด้วย""ส่วนวันชกจริงกับโจนาธาน ผมไม่อยากคาดเดาว่าจะจบอย่างไร เเค่อยากบอกว่า ผมจะไม่ประมาท และจะปิดเกมให้เร็วที่สุดถ้ามีโอกาส""สุดท้ายนี้ ผมอยากให้แฟนมวยมาเชียร์กันเยอะๆ เวลาที่มีเสียงเชียร์ในสนาม มันทำให้ผมมีพลังมากขึ้น แต่ถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ฝากติดตามเชียร์ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วยครับ ผมจะทำให้เต็มที่ สู้อย่างสุดความสามารถ วันที่ 22 เมษายนนี้ รับประกันว่ามันเเน่นอน" น้องโอ๋ ทิ้งท้ายสำหรับศึก ONE FIGHT NIGHT 9 นอกจากคู่เอกที่มีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกกันแล้ว ยังมีคู่ในรายการที่น่าสนใจอีกมากมาย นำมาโดย กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" กำปั้นชาวไทย พบกับ "ฟิลิปเป โลโบ" จอมบู๊ชาวบราซิล, กติกา MMA รุ่นไลต์เวต "ฮาลิล อาเมียร์" จากตุรกี พบกับ "มาวริส อาเบวี" จากสวิตเซอร์แลนด์, กติกา MMA รุ่นสตรอว์เวต "โบคัง มาซันเยน" จากแอฟริกาใต้ พบ "ฮิโรบา มิโนวา" จากญี่ปุ่น , กติกา MMA รุ่นอะตอมเวต "เดนิส แซมโบอันกา" จากฟิลิปปินส์ พบ "จูลี เมซาบาร์บา" จากบราซิล เป็นต้นแฟนๆ สามารถจองบัตรเข้าชมการแข่งขันในสนามเวทีมวยลุมพินีล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้ที่ www.thaiticketmajor.com และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh