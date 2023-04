ศึกกู้ศรัทธา “แสงมณี” พร้อมเจองานหนัก “ฟาบิโอ” ในศึก ONE ลุมพินี 15

“แสงมณี พีเค.แสนชัยฯ” ได้โอกาสคืนสังเวียนอีกครั้ง หวังล้างภาพจำที่เคยทำให้แฟน ๆ ขาดความเชื่อมั่น พร้อมประชันจอมน็อกจากโปรตุเกส "ฟาบิโอ เรอิส" ที่ฟอร์มกำลังติดลมบน ในศึก ONE ลุมพินี 15 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 66“แสงมณี” ยอดมวยจากขอนแก่นวัย 26 ปี เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 2 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นพ่ายคะแนนเอกฉันท์คู่ปรับเก่า “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ไปแบบพลิกโผ จนกระทั่งเมื่อได้โอกาสคืนรายการนี้อีกครั้ง เขาจึงไม่ลังเลที่จะกลับมาแก้มือเพื่อกู้ศรัทธามหาชนกลับคืนครั้งนี้ “แสงมณี” จะได้เผชิญหน้ากับ “ฟาบิโอ” นักมวยจอมแกร่งวัย 25 ปี ที่แจ้งเกิดได้สวยด้วยการประเดิมชนะน็อกนักมวยฟอร์มแรงชาวไทย “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” อย่างสวยงาม ในศึก ONE ลุมพินี 4 และกำลังตามล่าแต้มชัยเพื่อคว้าโอกาสไต่บันไดสู่ ONE รายการใหญ่ระดับโลกต่างคนต่างมีเหตุผลสำคัญในการลงชิงชัยในศึกนี้ แต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน นั่นคือการเข้าใกล้บัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่นักมวยทุกคนในรุ่นนี้ใฝ่ฝันอยากไปให้ถึง ซึ่งปัจจุบันมี “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” นั่งครองอยู่แฟนกีฬาชาวไทยรีบเข้าไปจับจองตั๋วลุ้นเชียร์แบบได้อรรถรสติดขอบเวทีกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.