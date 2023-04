"เสมาเพชร" เสียบแทน "เฟอร์รารี" รั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่ง รุ่นแบนตัมเวต ONE

“ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ได้ฤกษ์หวนคืนมวยไทย ปะทะ “ฟิลิปเป โลโบ” มวยจอมแกร่งจากบราซิล โดยอาสาทำหน้าที่แทนรุ่นน้องร่วมค่าย “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ที่ไม่สามารถลงแข่งได้ ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเดิมที “เฟอร์รารี” ถูกวางตัวไว้ล่วงหน้าให้ชกกับ “ฟิลิปเป” ตั้งแต่ก่อนมีคิวขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า “เฟอร์รารี” ถูกน็อกเอาต์ในยกที่สอง ด้วยมาตรการความปลอดภัยของนักกีฬา ONE จึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวให้ “เสมาเพชร” ขึ้นทำหน้าที่รั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งในครั้งนี้การโคจรมาเจอกันของ “เสมาเพชร” และ “ฟิลิปเป” ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ เพราะต่างเคยเป็นอดีตผู้ท้าชิงของ “ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย มาแล้วฝ่าย “เสมาเพชร” เคยได้โอกาสเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดรายที่ 3 ของ “น้องโอ๋” เมื่อปี 2562 แต่โค่นบัลลังก์ไม่สำเร็จ แต่ก็ยังสามารถรั้งตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145) อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่นั้นมา โดยยังไม่คู่แข่งรายใดเขี่ยเขาลงจากเก้าอี้ได้ขณะที่ “ฟิลิปเป” โชว์ฟอร์มสวยใน ONE ด้วยการเอาชนะนักมวยแถวหน้าชาวไทยทั้ง “ยอดพนมรุ้ง จิตรเมืองนนท์” และ “รถเหล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ก่อนได้ขึ้นท้าทายอำนาจแชมป์โลกชาวไทยในฐานะผู้ม้าชิงรายที่ 5 เมื่อเดือน มี.ค.65 แต่ก็พลาดท่าถูก “น้องโอ๋” สอยร่วงชวดชิงเข็มขัดเส้นทางของทั้งคู่จึงถูกลากผ่านมาบรรจบกันในครั้งนี้ โดยต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างฟอร์มการชกกลับขึ้นไปทวงโอกาสในการชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งศึก ONE FIGHT NIGHT 9 จะมีการยิงสัญญาณถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ช่องยูทูบของ ONE, เว็บไซต์ watch.onefc.com และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 ซึ่งจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการมารับชมติดขอบสนาม สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thaiticketmajor.com