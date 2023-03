สายสุขภาพ-ท่องเที่ยว ร่วมปั่นก่อนเปิด Bike Before Motorway วันที่ 9 เม.ย.นี้ บนเส้นทางหลวง Motorway สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลุยจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว รายการปั่นก่อนเปิด Bike Before Motorway 2023 ชวนนักปั่นจากทั่วประเทศร่วมประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกและครั้งเดียวกับกิจกรรมการปั่นจักรยานบนเส้นทางสุด Exclusive ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 มอเตอร์เวย์ ก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ พร้อมช่วงทดสอบความสามารถ Individual Sprint สุดมันส์ นัดรวมพลน่องเหล็ก1500 ชีวิต 9 เม.ย.นี้วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 15.00 น. : นาย ศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยาน รายการปั่นก่อนเปิด Bike Before Motorway 2023 ณ ห้องประชุมอุดมทรัพย์ โรงแรมกนกกาญจน์ อ เมือง จ กาญจนบุรี โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัด กำหนดแข่งขันรวมพลนักปั่น 1500 คน วันที่ 9 เม.ย. นี้ บนเส้นทางหลวง Motorway สายบางใหญ่ – กาญจนบุรีนาย ศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะได้มีโอกาสเปิดบ้านให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบนักกีฬาจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมกิจกรรมกีฬาจักรยาน รายการปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) ในครั้งนี้ และถือเป็นโอกาสในการซักซ้อม เตรียมความพร้อมในศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬา และสร้างกระแสความตื่นตัวให้ชาวกาญจนบุรี “รวมกาญจน์เป็นหนึ่งสู่กีฬาแห่งชาติ กาญนบุรีเกมส์” ที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับ นักกีฬาจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กาญจนบุรีเกมส์ ก่อนจะไปถึงการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกาญจนบุรีเกมส์ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปีนี้อีกด้วยทั้งนี้หากเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี หรือที่เรียกว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 มอเตอร์เวย์ แล้วเสร็จเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการ จะทำให้การคมนาคม ขนส่งสินค้า และการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีในทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะทำให้จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาเป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ สปอร์ตทัวริสซึ่ม อย่างยั่งยืนต่อไปปัจจุบันกีฬา ถือเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวกาญจนบุรี และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ชาวกาญจนบุรีจึงมีความยินดีที่จะร่วมมือกัน และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว นักกีฬาผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และเพลิดเพลินกับความงดงามตามธรรมชาติของน้ำตกต่างๆ ลำน้ำแคว วัฒนธรรมไทย-มอญ อาหารปลาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความงดงามของทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าจังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมกิจกรรมจักรยานปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) และท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างแน่นอนในฐานะเจ้าบ้าน พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า สมาคมฯ เล็งเห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวม จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี รายการปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) ขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยของจังหวัด พร้อมแนะนำเส้นทางหลวงใหม่ Motorway สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ที่กำลังจะเปิดใช้ในเร็ว ๆ นี้ โดยกิจกรรมจักรยานปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2566 บนเส้นทางหลวง Motorway สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 มอเตอร์เวย์ BGSRM 81 ท่าม่วง ตอนที่ 23 จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 31 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวง อนุญาตให้ใช้เป็นเส้นทางจัดกิจกรรมชั่วคราว และจะมีช่วงให้นักปั่นทดสอบความสามารถกันแบบ Individual sprint ระยะทาง 6 กิโลเมตร (กิโลเมตรที่ 20-26) ชิงโล่ห์รางวัล จำนวน 80 รางวัลด้วย ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายใหม่ที่ยังไม่เปิดให้รถยนต์ทุกชนิดใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่นักปั่นทุกท่านจะได้เข้ามาปั่นจักรยานบนเส้นทางมอเตอร์เวย์เส้นทางนี้ ซึ่งนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกที่มีความพิเศษเฉพาะรายการนี้ ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมนี้ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ติดตาม และทีมงานสนับสนุน เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดีด้าน ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการ และกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างครบวงจร กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจึงให้การสนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดกิจกรรมจักรยานปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) นี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่สามารถฝึกซ้อมได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง และเข้าแข่งขันได้โดยใช้สถานที่หรือสนามกีฬาที่มีในพื้นที่ โดยกิจกรรมจักรยานปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) นี้ ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะเปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยานได้มีประสบการณ์พิเศษครั้งแรก และครั้งเดียว ที่จะได้เข้ามาปั่นจักรยานบนเส้นทางมอเตอร์เวย์สายใหม่ล่าสุด บางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งต้องขอขอบคุณกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ที่ได้อนุญาตและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยผู้แทนจาก กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กล่าวเสริมว่า เส้นทางจัดกิจกรรมจักรยานปั่นก่อนเปิด (Bike Before Motorway 2023) ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายใหม่ล่าสุด โดยเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่จะใช้จัดกิจกรรม การที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสร้างประแสประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเส้นทางมอเตอร์เวย์สายใหม่ บางใหญ่-กาญจนบุรี นี้ นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี ซึงคาดว่าจะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักเส้นทางใหม่ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกาญจนบุรีได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และก่อให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยว การขนส่งทางบกจาก ภาคกลาง ภาคใต้ ให้เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจชายแดนตะวันตก ระหว่างประเทศไทย- เมียนมาร์ ได้เป็นอย่างดี