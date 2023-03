"เปรม" พร้อมดำเนินคดีค่ายมวยแอบติดสินบนทีมงานประกบคู่ หากมีอีกตัดทิ้งจาก ONE แน่

เกิดประเด็นดราม่าในสังเวียน ONE ลุมพินี เมื่อได้รับการเปิดเผยจาก "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ว่ามีค่ายมวยหนึ่งแอบโทรหาทีมงานที่มีหน้าที่ประกบมวยเพื่อต้องการว่าจ้างให้ทีมงาน ONE ลุมพินี จัดนักมวยในสังกัดของตนเข้าแข่งขันมากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการติดสินบนแก่ทีมงานโดย "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ กล่าวว่า "เราไม่ขอชี้แจงว่าเป็นนักมวยจากค่ายไหน เราคงยังไม่แบนเขา แต่เราก็จะให้โอกาสเขาใหม่ หากมันเกิดขึ้นอีกครั้งเราคงต้องทำการแบน และแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด"ขณะที่ "ปลาย" จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีนักมวยบางรายขึ้นเวที ONE ลุมพินี แล้วใช้แท็คติกถอยตั้งรับเมื่อถึงยกที่ 3 เพราะรู้ว่าคะแนนตัวเองเป็นต่อ โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม"เราไม่พอใจสำหรับนักมวยบางคนที่ถอยตั้งรับเยอะเกินไป เรา ONE ต้องการนักมวยที่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ พร้อมปิดบัญชีคู่แข่งตลอดเวลา""ไม่ใช่ว่าปล่อยอาวุธใส่คู่แข่งได้แล้วพอถึงยก 3 แล้วถอยตั้งรับกอดคออย่างเดียว เราอยากเห็นการปิดบัญชีของนักมวย หากคนๆนั้นยังไม่เปลี่ยนสไตล์การชกให้เข้ากับ ONE เราอาจไม่เอาเขาขึ้นชกในไฟต์ต่อๆไปอีก" จิติณัฐ อัษฎามงคล เผย