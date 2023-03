“พรหมพจน์-ธราพัชร์” คว้าแชมป์ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2023”

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด” ร่วมกับ “บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน” จัดแมทช์แข่งกอล์ฟเยาวชนรายการ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2023” ทำการแข่งขัน 3 วัน (54 หลุม) ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ที่เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งใน 3 รายการของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” ที่นับคะแนนสะสมในอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก (World Amateur Golf Ranking – WGAR) “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2023” เป็นสนามที่ 2 ของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์”แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และ Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละรุ่น (ชาย-หญิง) จำนวน 12 คน เข้าร่วมทีม GENZ CREW และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mixed hosted by TRUST GOLF, Links Series 2023 ที่อังกฤษ, Thailand Qualify to TRUST GOLF Women’s Scottish Open 2023 และ TRUST GOLF Singapore Junior World Masters 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ผลปรากฏว่า “พรหมพจน์ ทรงกลด” นักกอล์ฟในการสนับสนุนของบางจาก โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้าย กดลบ 4 คว้าแชมป์ในรุ่น Special GENZ (ชาย) ไปด้วยสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (76-7368) ส่วน ธราพัชร ปัญญา ทำสกอร์ดีสุดของฝ่ายหญิง คว้าแชมป์ในรุ่น Super GENZ (หญิง) ไปครองได้สำเร็จ ด้วยสกอร์รวมสามวันที่ 1 อันเดอร์พาร์ 215 ส่วนผลการแข่งขันรายการ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2023” รอบสุดท้าย ในรุ่นอื่นๆ มีดังนี้รุ่น Special GENZ (ชาย) พรหมพจน์ ทรงกลด นักกีฬาในการสนับสนุนของบางจาก โชว์ฟอร์มโหดกดเพิ่มรอบสุดท้ายอีก 4 อันเดอร์ คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปด้วยสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (76-73-68) ที่ 2 ทองธนา นาคแจ้ง สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 (73-78-75) ที่ 3 ธีรภัชน์ ติงสมิตร สกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ 228 (74-80-74)รุ่น Special GENZ (หญิง) ที่ 1 บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222 (73-75-74) ที่ 2 บุษปภาพร สุขเติม สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 (76-77-72) ที่ 3 จิรนันนท์ ลิม สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 (74-76-75)รุ่น Super GENZ (ชาย) ที่ 1 นรบดินทร์ แสวงดี คว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้ในสนามนี้ ชนะเพลย์ออฟ ปัญญาภัทร ขันติยู ไปด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 10 สกอร์รวมสามวันที่ 5 โอเวอร์พาร์ 221 (75-74-72) ส่วน ปัญญาภัทร ขันติยู ได้ที่ 2 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 (79-69-73) ที่ 3 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 (79-77-70)รุ่น Super GENZ (หญิง) ที่ 1 ธราพัชร์ ปัญญา รอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก 2 อันเดอร์ จบสามรอบที่สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (74-71-70) ที่ 2 เขมมินทรา งามเหลา สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 (74-72-72) ที่ 3 กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 (75-71-73)รุ่น Junior GENZ (ชาย) ที่ 1 ณฐภัทร ตรงจิตภักดี สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (76-69-72) ที่ 2 ชัยพัฒนา เจนสายกลาง สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 223 (72-74-77) ที่ 3 ฐณาณัฐ การุญ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 (75-77-72)รุ่น Junior GENZ (หญิง) ที่ 1 ชวิศา โกมลเกษรักษ์ สกอร์รวม 25 โอเวอร์พาร์ 241 (83-79-79) ที่ 2 พอเพียง สุวรรณประสิทธิ์ สกอร์รวม 28 โอเวอร์พาร์ 244 (80-81-83) ที่ 3 ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ สกอร์รวม 30 โอเวอร์พาร์ 246 (82-84-80)สำหรับนักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mixed Hosted by Trust Golf ในวันที่ 11-14 พ.ค.2566 ได้แก่ นรบดินทร์ แสวงดี และ ธราพัชร์ ปัญญารายการต่อไป “บางจาก มาสเตอร์ส 2023” แข่งขันวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี สำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229