แมนยูงานไม่เบาจับติ้วถ้วยรองยุโรป หากเข้ารอบมีลุ้นชนยูเวนตุส

ผลจับสลากรอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัวเเทนหนึ่งเดียวของอังกฤษเจองานไม่ง่ายจน เซบีย่า ทีมเเกร่งจากสเปนผลจับสลาก ยูโรป้าลีกรอบ 8 ทีมสุดท้ายแมนฯ ยูไนเต็ด(อังกฤษ) vs เซบีย่า(สเปน)ยูเวนตุส(อิตาลี) vs สปอร์ติ้ง ลิสบอน(โปรตุเกส)เลเวอร์คูเซ่น(เยอรมัน) vs อูนิยง แซงต์ ชิลลัวส์ (เบลเยียม)เฟเยนูร์ด(เนเธอร์เเลนด์) vs โรม่า(อิตาลี)ผลจับสลาก ยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศยูเวนตุส หรือ สปอร์ติ้ง vs แมนฯ ยูไนเต็ด หรือ เซบีย่าเฟเยนูร์ด หรือ โรม่า vs เลเวอร์คูเซ่น หรือ อูนิยงโปรเเกรมรอบ 8 ทีมสุดท้ายเลกเเรกจะเเข่งวันที่ 13 เมษายน เลกสองจะเเข่งวันที่ 20 เมษายน ส่วนรอบรองชนะเลิศ เลกเเรกเเข่ง 11 พฤษภาคม เลกสองเเข่ง 18 พฤษภาคม เเละรอบชิงชนะเลิศเเข่งวันที่ 31 พฤษภาคม