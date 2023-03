งามไส้!!! "Ultras Thailand" จุดพลุอวดชาวโลก แถมอ้างมั่วเจตนาช่วยโปรโมต

การแข่งขันฟุตบอลชายหาด เอเชียนคัพ 2023 “AFC Beach Soccer Asian Cup 2023” ที่หาดจอมเทียน เมืองพัทยา นัดเปิดสนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ในสาย เอ ทีมชาติไทย แพ้ ซาอุดีอาระเบีย 2-3 ซึ่งทีมชาติไทยอย่างไรก็ตามปรากฎว่าเกิดเหตุการณ์แฟนบอลจำนวนหนึ่งมีการจุดพลุในสนาม ซึ่งถือว่ามีความผิด และอาจส่งผลให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดนโทษปรับก่อนที่ในแฟนเพจ Ultras Thailand จะออกมาโพสต์ ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นผลงานของกลุ่มตนเอง"You think control Ultras ... No wayหากคุณคิดจะควบคุมเรา ไม่มีทาง และ ไม่มีวันไม่มีทางที่เราจะยอมจำนน ในเจตจำนงและทรยศความเป็นตัวตนของตัวเองยิ่งคุณคิดจะปิดกั้นเรา เราจะยิ่งเติบโต และ งอกเงย จาก 1 เป็น 10 จาก 10 เป็น 100 ไม่มีวันจบสิ้นแน่นอน จงจำไว้สุดท้าย อยากจะบอกว่า " เหม็นทะลุจอกันเลยมั้ยครับ ถ้ารับไม่ได้กรี๊ดดัง ๆ นะครับ จะได้โล่งใจ " แล้วพบกันใหม่ "จุดพลุเนื่องในงานศพใคร?เป็นคำถามหรือเป็นความไม่รู้ของผู้ที่เข้าใจแบบนี้? หรือแค่เข้าใจตามนักพากษ์ทางทีวีคู่หนึ่งที่เคยโชว์ความไม่รู้ไว้...มีใครจุดพลุไฟ จุดดอกไม้ไฟในงานศพคนตายบ้าง? คุณเคยเห็นไหม?สิ่งที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่จำความได้คือ "จุดในงานมงคล งานเฉลิมฉลอง" ใช่รึเปล่า?รัฐไทย หรือ หากจะย้อนหลังกลับไปตามประวัติศาสตร์ที่เรานั้นถูกสั่งสอนมานั้น "การเผาเทียน เล่นไฟ" เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับสังคมเรามานานนมแล้ว และก็ยังสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน บ้านเราถือเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีศักยภาพในการทำดอกไม้ไฟที่ทั่วโลกยอมรับแล้วคำถามยอดฮิตข้อต่อไปก็จะตามมา จุดทำไม? คิดว่าเท่? ทำไมต้องทำตามต่างชาติ? นำมาแค่สิ่งดี ๆ ของเขาไม่ได้หรอ? เคยเห็นทีมโน้น นี้ นั้น จุดไหม?คำถามเหล่านี้มีคำตอบเสมอ หากคุณกล้าเปิดใจใฝ่รู้ ...กลับกันคุณเคยสงสัยไหม ทำไมฟีฟ่าต้องปรับ? ยูฟ่าต้องปรับ? เอเอฟซีต้องปรับ? มันเป็นเพราะอะไร?หากแต่ยังคงยึดติดกับการทำตามกฎที่มันบิดเบี้ยว ที่เค้าลากจูง ก็จงก้มหน้าก้มตาดิ้นต่อไป....การกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเสมอ....RespectUltras ThailandUnity and Passionไม่ว่าจะออกมาแบบไหน ขอขอบพระคุณเพจและสื่อกีฬาทุกสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์แมทฟุตบอลชายหาดในศึก AFC Beach Soccer 2023 หาดจอมเทียนว่ามีการแข่งขัน ❤️ฟุตบอลชายหาด ฟุตบอลโต้ะเล็กที่ผู้คนไร้การสนใจ ในวงการฟุตบอลไทยอาจจะเรียกว่าลูกนอกสมรสหรือไม่ ? การสนับสนุนต่างจากฟุตบอลโต้ะใหญ่ลิบลับเกินไป ทั้งๆที่ความภาคภูมิใจในธงชาติที่หน้าอกเท่ากัน!!มันไม่สนุก มันไม่ยิ่งใหญ่ มันไม่มีแสงไฟจับจ้อง สื่อต่างๆ ผู้คนต่างๆเลยไม่สนใจใช่ไหม? มีกระแสก็ค่อยนำเสนอ?!แล้วฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยมันจะอย่างเติบโตไปต่อได้อย่างไรถ้าขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง!!ส่วนเรื่องการเชียร์ของUltras Thailand ไม่ได้บอกว่าที่พวกเราเสียสละมาเชียร์แล้วจะทำสิ่งที่พวกคุณบอกว่ามันผิดก็ได้พวกเราเชียร์แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร พวกเราไม่ใช่อาชญากร พลุไฟไม่ใช่อาชญากรรม มันคือสีสัน1นาทีก็หายไป บอลจบแยกย้ายกลับบ้าน #จะด่าก็ด่าแต่แชร์ไปเยอะๆว่ามีแมทฟุตบอลชายหาดที่จอมเทียนนะลูกเพจ**ทุกคนที่เข้ามาอ่านมาเม้นอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2566 ฟุตบอลทีมชาติไทยชายหาด พบ ทีมชาติ อัฟกานิสถาน เวลา 20.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2566 ฟุตบอลทีมชาติไทยชายหาด พบ ทีมชาติ บาเรนห์ เวลา 20.30 น.Ultras ThailandUnity and Passion