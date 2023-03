"ชูมี" กามเทพแผลงศร อดีตทีมบอส "เฟอร์รารี" ครองรัก "มิเชลล์ โหย่ว" เฉียด 2 ทศวรรษ

มิชาเอล ชูมัคเกอร์ นักซิ่งฟอร์มูลา วัน ระดับตำนาน สร้างความสุขและความทรงจำบนแทร็กอันตราตรึงแก่แฟนๆ ตลอดอาชีพ ทว่านอกสนามแข่งขัน เขาทำหน้าที่พ่อสื่อให้ ฌอง ทอดท์ อดีตทีมบอส เฟอร์รารี สมปรารถนา ที่งานอีเวนท์ของ "ม้าลำพอง" มหานครเซี่ยงไฮ้ เกือบ 20 ปีก่อนเมื่อปี 2004 ทอดท์ พบ มิเชลล์ โหย่ว นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์ 2022 แล้วเกิดรักแรกพบทันที แต่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้ากระทั่ง ชูมัคเกอร์ เข้ามาช่วยเหลือแชมป์โลกรถสูตรหนึ่ง 7 สมัย กลายเป็นกามเทพแผลงศรแก่ทั้งคู่ และคอยให้คำแนะนำแก่ ทอดท์ โดยเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับการสื่อสารกับ โหย่วเห็นได้ชัดว่าคำแนะนำของ "ชูมี" ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก ทอดท์ กับ โหย่ว หมั้นหมายกันอีก 1 ปีต่อมา และครองรักกันยาวนานเกือบ 20 ปี"บิลด์" หนังสือพิมพ์ของประเทศเยอรมนี อ้างอิงคำพูดของ ทอดท์ "ผมรู้ทันทีว่าเธอคือนางในฝันของผม แม้กระทั่้งก่อนผมเจอเธอ มันคือพรหมลิขิต เธอเป็นผู้หญิงที่ผมเฝ้ารอมาตลอด"ความสัมพันธ์ระหว่าง ทอดท์ กับ โหย่ว ทำให้ ชูมัคเกอร์ กลายเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของ ดาราชาวมาเลเซีย โดยทั้ง 3 คนเคยถ่ายภาพด้วยกันขณะออกงานอีเวนท์ต่างๆสื่อเมืองเบียร์ ยังเผยอีกว่า ทอดท์ กับ โหย่ว คือหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ทราบอาการของ ชูมัคเกอร์ อย่างละเอียด นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหกล้มขณะเล่นสกี เมื่อปี 2013โหย่ว วัย 60 ปี จารึกประวัติศาสตร์ กลายเป็นดาราหญิงเอเชียคนแรก ซึ่งคว้ารางวัล "อคาเดมี อวอร์ดส" สาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ "Everything Everywhere All at Once. (ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส)"ต่อมา ทอดท์ วัย 77 ปี โพสต์ข้อความทาง "ทวิตเตอร์" สื่อสังคมออนไลน์ หลังทราบผลประกาศรางวัล "เป็นช่วงเวลาที่น่ายินดีและมีความสุขอย่างยิ่ง ภูมิใจในตัว มิเชลล์ เหลือเกิน หลังได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม"