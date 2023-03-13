ไม่เกี่ยวกับ 7-0 นะ!!! แฟนผีร้องฉี่นองพื้นห้องน้ำ "โอลด์ แทรฟฟอร์ด" (คลิป)

ภายหลังจากยอดทีม "ปิศาจแดง" แมนฯ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งเปิดบ้านเสมอ "นักบุญแดนใต้" เซาแธมป์ตัน 0-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามมีแฟนบอล "ยูไนเต็ด" โพสต์ภาพคลิปห้องน้ำของทีมที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ว่ามีปัญหาอย่างหนัก จากการที่มีปัสสาวะเอ่อล้นพื้นห้องน้ำ และต้องการให้สโมสรแก้ไขโดยด่วน
"มาถึง โอลด์ แทรฟฟอร์ด มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ปัสสาวะเต็มพื้น มันน่ารังเกียจ นี่คือสิ่งที่ตระกูลเกลเซอร์ ไม่อยากให้คุณเห็น มันแย่มากและเกิดขึ้นบ่อยครัง ผมจึงต้องบันทึกคลิปนี้เอาไว้"
ทั้งนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ถือเป็นสโมสรที่ได้รับความชื่นชมจากแฟนบอลเป็นอันมาก โดยอดีตที่ผ่านมายังเคยคว้า "แชมป์หญ้าสวย" หรือ Premier league's grounds team of the season ถึง 2 สมัยซ้อน
Just arrived at Old Trafford and not for the first time the toilets are over flooded with an inch of urine al over the floor. Disgusting to see. This is what the Glazers don’t want you to see. It’s that bad and has happened so many times I had to video it👇🏽
please share. pic.twitter.com/50h4g4fTCh— Mancunian Red (@ste_conlon) March 12, 2023