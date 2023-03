รู้จัก "เปาป้อม" วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ กรรมการไทยหนึ่งเดียวของ ONE ลุมพินี

เรื่องราวน่าภาคภูมิใจของ "สิบตำรวจเอก วัชรินทร์ รัชนิพนธ์" หรือ "เปาป้อม" กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชาวไทยคนแรกและหนึ่งเดียวในสังเวียน ONE ลุมพินี"เปาป้อม" เป็นชาวจังหวัดระนอง ถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินอายุน้อยที่ผ่านประสบการณ์ชี้ขาดบนสังเวียนมาอย่างโชกโชน โดยเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยการเป็นนักมวยตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ใช้ชื่อว่า "สิงห์สยาม ศักดิ์สมหมาย" ที่ไต่เต้าจากระดับภูธร จนได้เข้าร่วมเวทีมาตราฐานในเมืองกรุงในช่วงมัธยมปลายได้ย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนชื่อมาใช้ "แดดสี่ (ศักดิ์ชัยวัฒน์) ส.สุวรรณภักดี" ผ่านการชกมากกว่า 150 ไฟต์ ก่อนจะอำลาสังเวียนอาชีพในวัยเพียง 18 ปี เพราะได้รับบาดเจ็บแขนหักแต่ด้วยความผูกพันกับมวยไทยที่คลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเรียนจบปริญญาตรี "เปาป้อม" จึงหวนกลับมาเอาดีด้านมวยไทยอีกครั้ง ด้วยการรับงานเป็นครูสอนมวยไทยในหลาย ๆ ที่ ก่อนจะเข้าอบรมเป็นกรรมการของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยกระทั่งสอบเข้ามาเป็นผู้ตัดสินของเวทีลุมพินีตั้งแต่ปี 2556 และได้เป็นกรรมการห้ามมวยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยตลอดการทำงานในฐานะเป็นกรรมการ "เปาป้อม" ได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมาย ได้แก่ รางวัลกรรมการขวัญใจมหาชนของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินี และรางวัลผู้ตัดสินดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกันส่งให้ "เปาป้อม" เป็นที่ยอมรับจากแฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในฐานะกรรมการที่ตัดสินได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตามกติกา และเฉียบขาดในทุกจังหวะสำคัญที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีระหว่างการแข่งขันด้วยผลงานยอดเยี่ยมดังกล่าว บิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" แห่ง ONE จึงดึงตัวมาเป็นกรรมการชี้ขาดบนเวทีในศึก ONE ลุมพินี ซึ่งปกติแล้วจะใช้กรรมการจากต่างประเทศทั้งหมด โดย "เป้าปอม" ถือเป็นชาวไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำหน้านี้ตั้งแต่นัดปฐมฤกษ์ เมื่อ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา