เปิดการแข่งขัน "ซอฟท์เทนนิส" ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2566 ที่ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 10 มีนาคม ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มีพิธีเปิดการแข่งขัน "ซอฟ์ทเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566" โดยมีนายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รวมทั้ง รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันขณะที่นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย และ นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ ประธานเทคนิคกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน และในพิธีเปิดฯ มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในชุด A Breath of the Forest and the river "ลมหายใจของป่า ชุ่มฉ่ำธารา ใต้ร่มพระบารมี"ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว เต็ง 1 ของรายการ กวิน ญาณฤทธิ์ พบกับ สุขุม กิจวิจารณ์ ก่อนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 4-0 เกม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับ สิปปกรณ์ ทองงิ้ว ที่เอาชนะ ศุภกฤต เจริญศิลป์ 4-1 เกม ขณะที่ สุรเชษฐ์ อวยพร ชนะ ภัคพล เธียรชัยพงษ์ 4-0 เกม รอบพบกับ อนวรรษ เกอะประสิทธิ์ ที่เอาชนะ กาณฑ์ กาญจนะศักดิ์ดา 4-0 เกม ในวันอาทิตย์นี้ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว ณัชชา กล่อมกมล ชนะ Kinnaly Sengchanh จาก สปป.ลาว 4-1 เกม รอพบกับ กรชวัล พนาสันติสุข ที่เอาชนะ Vanvilay Xaiphengthong จาก สปป.ลาว 4-1 เกม ส่วนทางด้าน พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์ ชนะ Souvananh Hacnolath จาก สปป.ลาว 4-0 เกม และ นันท์นภัส ลำธารทอง ชนะ ณัชชา มณีเขียว 4-0 เกมประเภทคู่ผสม พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์ จับคู่กับ ศุภกฤต เจริญศิลป์ ชนะ ธัญพิชชา สมสนิท และ สิปปกร ทองงิ้ว 5-4 เกม ขณะที่ ณัชชา มณีเขียว จับคู่กับ กรธวัช หอมกระจุย เอาชนะ นันท์นภัส ลำธารทอง และ ภัคพล เธียรชัยพงษ์ 5-0 เกมการแข่งขันซอฟท์เทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2566 ที่สนามเทนนิส ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คลองหก แฟนกีฬาไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด