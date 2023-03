"เพชรสุขุมวิท" ได้ 3 ยอดมวย "ก้องธรณี-สำราญศักดิ์-สามารถ" ติวเข้มดวล "เพชรเมืองศรี" ONE ลุมพินี 8

"เพชรสุขุมวิท บอยบางนา" ซ้อมหนักเตรียมดวล "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 8 วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. นี้โดยได้ 3 ยอดมวย ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ" , "สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์" และ "สามารถ พยัคฆ์อรุณ" มาช่วยติวเข้มเรื่องหมัดหลังจากโชว์ฟอร์มสดบดรุ่นพี่อย่าง "ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย" จนได้รับการชูมือให้ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 3 เมื่อ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา “เพชรสุชุมวิท” ก็ได้ฤกษ์กลับคืนสังเวียน ONE ลุมพินีเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้จะต้องดวลหมัดกับ "เพชรเมืองศรี" ที่เคยไล่สับศอกเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ "มงคลแก้ว ส.สมหมาย" ในศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา"เพชรสุขุมวิท บอยบางนา" ซ้อมหนักเตรียมดวล "เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99" ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 8 วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. นี้โดยได้ 3 ยอดมวย ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ" , "สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์" และ "สามารถ พยัคฆ์อรุณ" มาช่วยติวเข้มเรื่องหมัดหลังจากโชว์ฟอร์มสดบดรุ่นพี่อย่าง "ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย" จนได้รับการชูมือให้ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 3 เมื่อ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา “เพชรสุชุมวิท” ก็ได้ฤกษ์กลับคืนสังเวียน ONE ลุมพินีเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้จะต้องดวลหมัดกับ "เพชรเมืองศรี" ที่เคยไล่สับศอกเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ "มงคลแก้ว ส.สมหมาย" ในศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา