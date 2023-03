ไม่คาใจ!!! "เจตริน" ผีแดงตัวพ่อรับแพ้ "หงส์" ไม่มีข้ออ้าง ฝากแฟนเชียร์ต่อไป

ภายหลังจาก ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ ถล่ม "ปิศาจแดง" แมนฯ ยูไนเต็ด 7-0 พร้อมเก็บ 3 แต้ม กลับไปลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้าแบบช็อกเด็กผีทั่วโลกขณะที่ "เจ-เจตริน" นักร้องระดับตำนาน และเป็นแฟน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัวพ่อ ออกมาโพสต์ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างไม่มีข้อแม้ ขอให้แฟนๆ ยังคงเชียร์ "ผีแดง" กันต่อไปฝากถึงแฟนผี ให้เชียร์กันต่อไปครับ หนทางดีๆยังรอเราอยู่ europa & FA และรักษา อันดับ3 premier ไว้ให้ได้แพ้ลิเวอร์พูลไม่แปลก เพราะ เค้าเก่งมาก passion ในบ้านเต็มมาก เมื่อคืนเล่นดีมาก ในขณะที่ ตัวเราครบ เล่นพลาดเยอะ สมาธิหลุด ไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆ 7-0 มันคือคำตอบว่า เพราะอะไร และให้เตือนสติว่าทีมเราในวันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้น it just a bad day not a bad teamเชียร์ต่อไปครับ#badday #ManchesterUnitedขอบคุณภาพและเนื้อหาจากแฟนเพจ Jjetrin