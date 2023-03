“เสี่ยเอี๊ยง” โชว์ศักยภาพ แฟนไทย-จีนหนุนเพียบ “ถิรชัย” ป้องแชมป์หรู ย้ำแค้น นักชกอัฟกานิสถาน

“เจ้าขาว” ถิรชัย เทวา กิรัมย์ รีแมตซ์เจอคู่ปรับเก่าจากอัฟกานิสถาน “โมฮัมเหม็ด ซามานี” โดยเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย ย้ำแค้นป้องกันแชมป์ WBA Asia รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท 154 ป.ได้สำเร็จ ชกเป็นคู่นำรายการศึก The Fighter World Boxing ในขณะเดียวกัน “เสี่ยเอี๊ยง” โปรโมเตอร์คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง จัดมวยโลกครั้งนี้โชว์ศักยภาพสร้างมิติใหม่ เปิดขายโต๊ะจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพลพรรคแฟนคลับทั้งชาวไทย-จีน อุดหนุนโต๊ะแน่นสถานที่ Space Plus Bangkokเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ Space Plus Bangkok “เสี่ยเอี๊ยง” ปมต.ทวีสิน เหล่าสุวรรณวัฒน์ จัดมวยโลกถ่ายทอดทีวีทางช่องเวิร์คพอยท์ กด 23 รายการ The Fighter World Boxing คู่เอกนำรายการ “เจ้าขาว” ถิรชัย เทวา กิรัมย์ รีแมตซ์ป้องกันแชมป์ WBA Asia รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท 154 ป. (ครั้งแรก) กับ “โมฮัมเหม็ด ซามานี” คู่ปรับเก่าจากอัฟกานิสถาน โดยเจ้าขาวโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ย้ำแค้นเอาชนะคะแนนไปได้ขาดลอย จากกรรมการทั้ง 3 เสียง 99-90 , 99-90 และ 98-91ในขณะเดียวกันเสี่ยเอี๊ยงยังตอกย้ำความเป็นผู้นำจัดมวยโลกเรตติ้งอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยการสนับสนุนจากบิดา “แชแม้” นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ โชว์ศักยภาพด้วยการเปิดขายโต๊ะจีนให้แฟนคลับชาวไทยและชาวจีนเข้าชม ชนิดเต็มพื้นที่จัดมวยรายการมวยของ Space Plus Bangkok ร่วม 30 โต๊ะสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ เพชรใหม่ อภิชาต พิมเสน ชนะน็อก มิว แต็ด ทุย จากเมียนมาร์ พิกัด 73 กก. ในยกสอง , ศักดิ์กิตติ ปัญญาอภิวงศ์ ชนะน็ฮก มาจิด โมเฮบี จากอิหร่าน พิกัด 66 กก. ในยกสาม และ นันทชา ภูมิคอนสาร ชนะคะแนน ฉัตริน เพ็งวึก พิกัด 147 ป.ด้าน “เสี่ยเอี๊ยง” เผยว่า “พอใจกับผลการชกของเจ้าขาว ซึ่งมีทั้งหมัดแย้บที่แม่นยำ เรียกว่าคืนฟอร์มเก่าที่เคยสร้างชื่อ ส่วนพละกำลังก็ดีขึ้นตามลำดับ ชก 10 ยกได้อย่างไปมีอาการเหน็ดเหนื่อย ส่วนอนาคตอยากผลักดันในขึ้นอันดับโลกให้เร็วที่สุดแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะรุ่นนี้มีนักชกชั้นนำจากหลายประเทศ โดยตนจะพยายามให้มีรายการชกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้รายการ The Fighter World Boxing ครั้งหน้า จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ชูโรงคู่เอก แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ขอให้แฟนหมัดมวยติดตามผลงานกันต่อไป”