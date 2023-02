สินสมุทร กลิ่นมี "อควาแมนเมืองไทย" ขอเขียนตำนาน "แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์" เวที ONE

แฟนหมัดมวยชาวไทยอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่อ "สินสมุทร กลิ่นมี" เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งเจ้าตัวประเดิม "วัน แชมเปียนชิพ" ได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ช่วงต้นปี 2022 แม้ต้องเจอกับสุดยอดนักคิก บ็อกซิ่งระดับโลก อย่าง นิกี โฮลสเกน จากเนเธอร์แลนด์ โดยเขาจัดฮุกขวาเข้าเต็มใบหน้าส่งกำปั้นชาวดัตช์ลงไปนอนกับพื้น ชนะน็อกกลางยกสอง พร้อมรับโบนัส 50,000 เหรียญฯ จากชาตรี ศิษย์ยอดธง ในไฟต์เปิดตัวของเขาในศึก ONE X ที่สิงคโปร์หลังจากนั้นชื่อของ "สินสมุทร" กลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับโอกาสจาก วัน แชมเปียนชิพ ต่อเนื่องได้ขึ้นชกช่วงกลางปี 2022 ก่อนจะเอาชนะน็อก เลียม โนแลน กำปั้นจากสหราชอาณาจักร ด้วยการดักชกหมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้าส่งคู่แข่งล้มทั้งยืน ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ด้วยคาแร็กเตอร์ที่ดูเซอร์ๆ กับทรงผมที่คล้ายคลึงกับ "อควาแมน" ทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็น "อควาแมนเมืองไทย" ถึงแม้ปัจจุบันเขาจะตัดสินใจตัดผมไว้ทรงธรรมดาแล้วก็ตาม แต่นั่นก็ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วทั้งโลกมากยิ่งขึ้นถึงแม้ในเมืองไทยก่อนหน้านี้ชื่อของ สินสมุทร กลิ่นมี ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในบรรดาแฟนหมัดมวย แต่จริงๆแล้ว เขาคือหนึ่งในสายเลือดนักมวยไทยตระกูล “กลิ่นมี” ที่สร้างชื่อในวงการมวยไทยก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงนักมวยชื่อดังอย่าง “สุดสาคร ส.กลิ่นมี” พี่ชายแท้ๆของเขา- สายเลือดมวยไทยแท้สินสมุทร มีชื่อจริงว่า "บุญสม กลิ่นมี" และมีชื่อเล่นว่า "คล้าว" ปัจจุบันอายุ 27 ปี พื้นเพเป็นคนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องสามคน มีพี่ชาย 1 และพี่สาว 1 คน ซึ่งที่มาของชื่อเล่นว่า "คล้าว" มาจากปีที่เขาเกิดนั้น ละครเรื่อง "มนต์รักลูกทุ่ง" กำลังโด่งดัง และคุณยายที่เลี้ยงเขามาตั้งเด็กจึงตั้งชื่อเล่นตามพระเอกที่ชื่อ "คล้าว" ซึ่งเจ้าตัวก็ใช้ชื่อเล่นนี้มาจนถึงปัจจุบันนเจ้าตัวเติบโตมาในค่ายมวยของที่บ้านที่มีคุณลุงของเป็นเจ้าของร่วมกับพ่อของเขาชื่อว่าค่าย “ศิษย์ อ.” โดยญาติสนิทในตระกูลหลายคนต่างก็เป็นนักมวยดัง และแต่ละคนก็มีดีกรีแชมป์โลกมวยไทยกันทั้งสิ้นตั้งแต่จำความได้ "สินสมุทร" เห็นพ่อของเขาซึ่งมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ และพี่ชาย รวมทั้งญาติๆ ก็ฝึกมวยกันตลอด ทำให้เขานึกสนุกไปร่วมวงเล่นต่อยเตะกระสอบตามประสาเด็ก ทำให้มวยไทยค่อยๆซึมเข้าสู่หัวใจ และกลายเป็นความหลงใหลโดยไม่รู้ตัว- ขึ้นสังเวียนแรกตอนอายุ 7 ขวบในวัย 7 ขวบ สินสมุทร กลิ่นมี เริ่มฝึกมวยอย่างจริงจังภายใต้การฝึกสอนของพ่อ และได้โอกาสขึ้นสังเวียนมวยไทยครั้งแรกในบาร์แถวพัทยา และเจ้าตัวก็ได้เรียนรู้รสชาติของชัยชนะเป็นครั้งแรกโดยได้ค่าตัวเพียง 100 บาทเป็นรางวัลจากนั้นเขาก็ติดใจบนเส้นทางผืนผ้าใบ เริ่มตระเวนตามรอยพี่ชาย อย่าง สุดสาคร กลิ่นมี และญาติๆ ออกเดินสายขึ้นสังเวียนแถวพัทยาจนถึงอายุ 15 ปี ก็ได้เข้ามาโชว์ฝีมือบนเวทีมาตรฐานในกรุงเทพฯ ก่อนจะโกอินเตอร์ตั้งแต่อายุ 17 ปี"สินสมุทร" ตัดสินใจออกไปโกอินเตอร์ตระเวนชกที่ต่างประเทศ เพราะไม่สามารถหาคู่ชกในไทยที่มีรูปร่างสมน้ำสมเนื้อกับเขาได้ ด้วยสรีระร่างกายที่สูงใหญ่ ทำให้ครอบครัวตัดสินใจส่งเขาไปเดินสายแข่งขันในเวทียุโรป ทั้งรัสเซีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส รวมไปถึงประเทศจีน พร้อมกับพกสถิติ ชนะ 78 ครั้ง แพ้ 16 ครั้ง- ส่งผลงานให้ ONE พิจารณานานถึง 2 ปีหลังสั่งสมประสบการณ์ตระเวนต่อยที่ต่างประเทศมาอย่างยาวนาน สินสมุทร มีความฝันที่อยากจะเข้ามาชกในศึก วัน แชมเปียนชิพ มานานหลายปี เขาดิ้นรนส่งผลงานต่างๆ ไปถึง ONE ในทุกช่องทางเพื่อนำเสนอตัวเอง และแสดงความุ่งมั่นที่จะให้องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลกแห่งนี้ให้โอกาสให้เขาเข้าร่วมสังกัดสินสมุทร เพียรพยายามอย่างไม่ลดละในการส่งผลงานของเขาให้ ONE พิจารณาอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นเวลาประมาณ 2 ปี จนกระทั่ง วันหนึ่ง เขาได้รับการติดต่อจากทีมงานให้เข้ามาเซ็นสัญญา และลงแข่งขันในไฟต์แรกกับนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนาน “นิกี โฮลสเกน” ซึ่งนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์"ผมเกิดมาก็ได้เห็นค่ายมวยเลย ครอบครัวของผมอยู่กับมวยไทยมาตลอด ที่บ้านผมเขาต่อยมวยกันมารุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่จำความได้ผมก็ต่อยมวยตามเขามาเรื่อยๆ และก็ชอบมวยไทยมาตั้งแต่เด็ก" สินสมุทร เริ่มกล่าว"สำหรับพี่ชาย อย่าง สุดสาคร ถ้าผมอยู่เมืองไทยผมก็จะตามไปเชียร์เขาตลอด ผมกับพี่ชายผมอายุห่างกัน 10 ปี แม้จะไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่ในตอนเด็กๆ แต่เขาคือแรงบันดาลใจของผม เรามองเขาตลอด ห่วงใยเขาตลอด""ตอนเรามาแข่งใน ONE เขาก็พยายามให้กำลังใจ แก้เกมให้ผม เขาสอนผมตลอดทั้งความคิด เชิงมวย และหลายๆอย่าง อย่างไฟต์ล่าสุดที่ผมแพ้มาในการชิงแชมป์โลกตอนนั้นผมดาวน์มากๆ แต่พี่ชายผมเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคนอื่น ใครจะพูดอย่างไรก็ให้เขาพูดไป""ก่อนหน้านี้คนไทยอาจไม่ค่อยรู้จักผม เพราะผมไปตระเวนชกที่ต่างประเทศทั้ง จีน, รัสเซีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส ไปมาหลายที่ เพราะในไทยผมหาคู่ชกไม่ได้ด้วยความที่รูปร่างผมสูงใหญ่กว่าคนอื่น ถ้าให้เทียบรายการพวกนั้นที่ผมไปชกมา จริงๆนักมวยเก่งๆก็มีเยอะแต่ก็ต่างกับเวทีที่เมืองไทยอยู่เยอะเหมือนกันด้วยอะไรหลายๆอย่าง""หากให้พูดถึงไฟต์เปิดตัวของผมในเวที ONE ตอนนั้นชนะน็อกด้วย ถือเป็นความฝันของผมมาตลอดที่อยากเข้ามายกในรายการนี้ ผมดีใจมากที่ชนะนิกี ซึ่งเขาถือเป็นนักคิก บ็อกซิ่ง ระดับตำนานเลยก็ว่าได้ ผมได้พิสูจน์ตัวเอง ได้รับโบนัสจากชาตรี""อควาแมนเมืองไทย ผมชอบฉายานี้นะ ต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนผมไว้ผมยาวคล้ายๆกับอควาแมน แต่ตอนนี้ไว้ผมสั้นแล้วไม่รู้เขาจะเรียกผมว่ายังไง แต่ถ้าเขาจะให้ฉายาอะไรผมก็ดีใจหมด""ถ้าให้พูดถึงเวที ONE ถือว่าแตกต่างกับรายการอื่นๆ ที่ผมไปชกมาเยอะมาก รายการอื่นๆ เขาไม่ค่อยทำอะไรที่ละเอียดเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็น ONE เขาจะตรวจทุกอย่าง ชั่งน้ำหนักละเอียด, ตรวจค่าน้ำในร่างกาย และต่างๆอีกมากมาย คือถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆ คุณก็จะไม่ได้ชก แถมยังมีค่าตัวที่สูงกว่าที่อื่น ทำให้นักมวยทุกคนมีกำลังใจที่จะซ้อม มีกำลังใจที่จะต่อย""หลังจากนี้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ไม่อยากถอยหลัง ตอนนี้ผมตัดสินใจลงแข่งขันมวยพิเศษที่ชาตรีจะจัดขึ้น เป็นมวยแบบไม่จำกัดรุ่น ซึ่งตามจริงผมไม่มีปัญหาในการชกกับคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่า ผมไม่อยากจะกับคนที่ตัวเล็กกว่า""ทุกคนอยากเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ อยากสร้างตำนานของตัวเอง ถ้าเราชนะคนตัวใหญ่ได้เราก็เท่กว่า มีคนพูดถึงมากกว่า แต่ถ้าชนะคนตัวเล็กกว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และถ้าแพ้ผมก็คงจะต้องเอาปี๊บไปด้วย ไว้คลุมหัวเวลาแพ้""อยากจะฝากแฟนมวยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจ ช่วยเชียร์ผม ผมจะทำให้เต็มที่ เดือนหน้านี้วันที่ 17 ผมจะรีแมตช์ชิงแชมป์โลกมวยไทยกับ รีเกียน ก็อยากให้มาดูผมเยอะๆ มาให้กำลังใจผมเยอะๆ ที่เวทีมวยลุมพินี อยากให้รีเกียนกลัว และคิดว่านี่มันเป็นนรกในเมืองไทยชัดๆ" สุดยอดกำปั้นชาวไทย กล่าวทิ้งท้ายสำหรับ สินสมุทร กลิ่นมี จะมีคิวขึ้นชกชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นไลต์เวต (170 ปอนด์) กับ รีเกียน เออร์เซล เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันที่เจ้าตัวเพิ่้งจะพ่ายแพ้เมื่อปลายปีก่อน โดยจะชกกันเป็นคู่เอกในศึก ONE ลุมพินี วันที่ 17 มีนาคมนี้ ที่เวทีมวยลุมพินี