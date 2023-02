‘ตาล-บีม’ ร่วมปลุกฝัน ‘ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์’ สู่นักแข่งอาชีพ

สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ฯ ผนึกกำลัง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์” พร้อมเปิดตัว "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี และ “บีม” ศรัณยู ประชากริช เป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กแว้นที่เข้ารับการอบรม พร้อมฝึกทักษะการขับขี่อย่างถูกต้อง ยกระดับสู่การเป็นนักขับอาชีพบนสนามแข่งขันจริงสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (MSAT) ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดกิจกรรม "Little Wann be Wow Rider" หรือ “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" เปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติเด็กแว้นทั่วประเทศสู่การเป็นนักขับอาชีพบนสนามแข่งขันจริง พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ 2 คน "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี นักแข่งรถจักรยานยนต์ ไอดอลวงการมอเตอร์สปอร์ต และ “บีม” ศรัณยู ประชากริช นักแสดงและพิธีกรชื่อดังมาดเท่ห์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จำนวน 60 คน ลุยประเดิมสนามแรก ที่บริเวณลาน BC สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (MSAT) โดย "บิ๊กเล็ก" นายธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมฯ และประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (FMSCT) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน และประชาชน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงออกถึงความสามารถ และเรียนรู้ทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย และส่งเสริมให้เยาวชนไทย พัฒนาทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ สู่การเป็นนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตมืออาชีพ และใช้ความสามารถในการรักความเร็วของกีฬาสองล้ออย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรม "Little Wann be Wow Rider" หรือ “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนแว้น เป็นว้าว"ขณะที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมกีฬา และบันเทิง พร้อมเปิดการเปิดโอกาสในการแข่งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสนามแข่งขันที่ถูกต้องปลอดภัย และเสริมสร้างให้เยาวชน และประชาชนพัฒนาทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ สู่การเป็นนักกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติเด็กแว้นทั่วประเทศสู่การเป็นนักขับอาชีพบนสนามแข่งขันจริง โดยได้จัดกิจกรรมทดสอบขับขี่อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ทั้งหมด 5 สนาม ที่บริเวณลาน BC สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยแต่ละสนามจะมีน้องๆ เยาวชนจากภาคต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมสนามละ 60 คน"ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี กล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเด็กแว้นให้มีทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องบนสนามแข่งขันจริง โดยเราก็จะดูแววของน้องๆ ที่เข้าตาโค้ช และจะคัดเลือกน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปต่อในการแข่งขันระดับประเทศ แต่เราไม่ได้เน้นเรื่องความเร็วอย่างเดียว แต่จะดูหลายๆ อย่างโดยรวม ทั้งในเรื่องความประพฤติอีกด้วย“บีม” ศรัณยู ประชากริช กล่าวว่า ส่วนตัวก็ถือเป็นเด็กแว้น และเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่มีสนามให้แข่งขันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโอกาสดีๆ ของน้องๆ เยาวชนในการที่จะได้ฝึกทักษะการขับขี่ในสนามแข่งขันที่ถูกต้อง โดยตนเองก็ต้องขอบคุณที่เลือกให้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ และก็จะพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งในเรื่องการขับขี่ และด้านอื่นๆ ให้กับน้องๆ เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีน้องๆ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสนามละ 60 คน โดยประเดิมสนามแรก วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์, ตามด้วยสนามที่ 2 ช่วงวันที่ 4-5 มีนาคม, สนามที่ 3 ช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม, สนามที่ 4 ช่วงวันที่ 22-23 เมษายน และปิดท้ายสนามที่ 5 ช่วงวันที่ 1-2 พฤษภาคม โดยทุกสนามจัดที่บริเวณลาน BC สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯการจัดกิจกรรมแต่ละสนามจะมีการอบรมทักษะการขับขี่ในสนามแข่งภาคทฤษฎี และสาธิต ในช่วงเช้า โดยจะมีการอบรมการช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ และสาธิต ทั้งการใช้เบรก, คันเร่ง, การควบคุม (ท่านั่ง, มือ, เท้า, เข่า, ศอก), การขับขี่ทางโค้ง (จุดเลี้ยว, วงกลม, เลข8) และการประชุมสรุปบทเรียน และตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นจะมีการทดสอบประเมินผล สถานีที่ 1 เบรก (กำหนดความเร็วต่ำ) เบรก วัดระยะจากจุดเบรกถึงจุดที่รถจอดนิ่ง, เบรก หลบหลีกสิ่งกีดขวาง และสถานีที่ 2 ไตรคาน่า สลามลอม ใช้เวลาไม่เกินจากที่กำหนด, การควบคุม และบังคับทิศทาง (จุดเลี้ยว, วงกลม, เลข8) ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปรับทัศนคติ (Life Coach) และปิดการอบรมทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษ ทั้งการร่วมชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการโมโตจีพี ที่สนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ช่วงเดือนตุลาคม รวมทั้งทริปเอ็กซ์คลูซีพสำหรับน้องๆ ในโครงการ 2 คนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์เดินทางไปชมโรงงาน BMW Motorrad ที่ประเทศเยอรมนี พร้อมกับ "ตาล" รัชดา นาคเจริญศรี นักแข่งรถจักรยานยนต์ ไอดอลของวงการมอเตอร์สปอร์ต และอีกส่วนจะได้สัมผัสประสบการณ์เรซซิ่งในสนามแข่งขันจริง 1 วัน รวมทั้งกิจกรรม CSR ออนทัวร์ทุกภาค เพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วย