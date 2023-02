‘อิฟม่า’ แจงเหตุไม่ส่ง ‘กุน แขมร์’ ซีเกมส์ ‘ศักดิ์ชาย’ ยันไม่กระทบสัมพันธ์ 2 ชาติ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) เป็นประธานในงานแถลงข่าว "Muaythai and The Olympic Movement - Protecting the Heritage of Muaythai” แสดงจุดยืนบทบาทของ IFMA ต่อการจัด “กุน แขมร์” ของกัมพูชา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 โดยมี “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (PAT) และ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) รวมทั้งตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ห้องศาลาไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬามวยไทยฯ และมวยอาชีพฯ แถลงชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการจัด “กุน แขมร์” ของกัมพูชาในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่มี “มวยไทย” จัดการชิงชัยด้วย เพราะเจ้าภาพเลือกชนิดกีฬาเข้ามา แต่เราก็ยกย่อง ชื่นชม และเคารพกุนแขมร์ที่เป็นกีฬาประจำชาติของกัมพูชา พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ครั้งนี้ไม่สามารถนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุน แขมร์ได้ ตามกฎระเบียบของอิฟม่า และไทยเราก็ไม่มีสมาคมกีฬากุน แขมร์ ซึ่งเรื่องนี้ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่เห็นด้วยในหลักการดร.ศักดิ์ชาย กล่าวอีกว่า ไทยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันกุน แขมร์ได้ เพราะไม่ใช่มวยไทย ถ้าหากส่งไปก็ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของอิฟม่า ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ส่วนท่าทีของชาติต่างๆ ในอาเซียนนั้น อิฟม่าได้แจ้ง 11 ชาติอาเซียนไปแล้วว่าไม่ให้นักกีฬาเข้าร่วม ซึ่งมี 2 ชาติที่ไม่มีสมาคมกีฬามวยไทย คือ บรูไน และติมอร์ ขณะที่อีก 3 ชาติ ไม่เป็นสมาชิกของอิฟม่าคือ พม่า, ลาว, กัมพูชา ส่วนอีก 6 ชาติเป็นสมาชิกอิฟม่าคือ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และไทย“หากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมจะมีบทลงโทษอย่างไรนั้น ตามกฎของอิฟม่าระบุว่า จะไม่ให้เข้าร่วมรายการใกล้ที่สุดคือ เอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ รวมทั้งรายการในปี 1-2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบของซีเกมส์ในแต่ละชนิดกีฬาที่จัดจะต้องมี 4 ชาติเข้าร่วม และต้องแจ้งมนตรีซีเกมส์ให้ทราบล่วงหน้า 12 เดือน แต่กรณีกุน แขมร์ เพิ่งแจ้งเมื่อ 1-2 เดือนที่แล้ว ซึ่งยังไม่ทราบว่ากุน แขมร์ จะมีชาติเข้าร่วมตามระเบียบซีเกมส์หรือไม่ ทั้งนี้ การที่ไทยไม่ส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมกุน แขมร์ ในครั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา เรายินดีสนับสนุน เราเข้าใจ เรายกย่อง ชื่นชม และเคารพกุน แขมร์ ที่เป็นศิลปะประจำชาติ ถ้าในอนาคตเรามีสมาคมกีฬากุน แขมร์ ก็อาจจะส่งไปเข้าร่วมต่อไป”ประธานอิฟม่า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่ มร.มัวริซิโอ สุโลมาน ประธานสภามวยโลก (WBC) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และระบุไปว่า มีองค์กรคอยห้าม WBC MuayThai ส่งเสริมมวยไทยในต่างประเทศนั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่อิฟม่า แต่เป็นเรื่องกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีระเบียบในการจัดมวยไทยในประเทศนั้นๆ อิฟม่า ไม่มีสิทธิห้าม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สร้างความสับสน และวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปเรียนชี้แจงกับท่านนายกฯ ว่าสิ่งดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องขณะที่ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ กล่าวว่า จากกระแสของกุน แขมร์ ที่เกิดขึ้น สมาคมมวยอาชีพฯ และมวยไทยฯ มีหน้าที่จัดการดูแลในส่วนนี้ เพราะเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมมวยไทย และนักมวยจะต้องการได้รับรองจากสมาคมกีฬามวยไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งการไปชกมวยไทยในต่างประเทศจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎ เพื่อที่จะช่วยในการดูแลเรื่องสวัสดิการ และอยากจะฝากไปยังผู้ว่าฯ กกท. ให้ช่วยแก้ไข และผลักดันมวยไทยมร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ กล่าวเสริมว่า กุน แขมร์ ถือเป็นเพื่อนของมวยไทยเราเหมือนกัน ยูโด, คาราเต้, เทควันโด แต่กุน แขมร์ ไม่ใช่กีฬาที่ได้รับรองอย่างถูกต้องผ่านองค์กรกีฬาอย่าง AIMS และ WADA รวมทั้งไม่มีชาติสมาชิกถึง 40 ชาติ และแข่งขันรายการแชมเปี้ยนชิพ 3 ครั้งนอกประเทศ จึงเป็นกีฬาที่ไม่มีคุณสมบัติ อิฟม่าจึงแจ้งชาติสมาชิกในอาเซียนว่าไม่สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันกุน แขมร์ได้ เนื่องจากจะมีเรื่องของการตรวจสารต้องห้าม และเรื่องผู้ตัดสินที่เป็นธรรม รวมทั้งความความปลอดภัยของนักกีฬา ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการบอยคอต แต่เป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง