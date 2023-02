โดนถล่มเละ!!! ปิดถนนขึ้น "ดอยอินทนนท์" จัดงานปั่นสองล้อ

กลายเป็นประเด็นดรามาสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อมีประกาศงดเที่ยว “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ จากการปิดเส้นทางขึ้นดอยตลอดทั้งเส้นทางเพื่อแข่งขันปั่นจักรยานโดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ออกประกาศ ปิดถนนขึ้นดอยอินทนนท์ตลอดทั้งเส้นทางในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ โดยเนื้อหาระบุว่า"เนื่องจากมีการแข่งขันปั่นจักรยานในรายการ พิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด (Inthanon Challenge# 14) วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2566 จะมีการปิดถนนขึ้นดอยอินทนนท์ตลอดทั้งเส้นทาง (ทั้ง 2 เลน) ตั้งแต่บริเวณ กม.8 (ด่าน 1)-กม.46 (ยอดดอยอินทนนท์)""ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรงดการใช้ถนนในวันดังกล่าว (เวลา 11.00 น. เปิดให้สัญจรไปมาได้ตั้งแต่ด่าน 1-กม.31 เท่านั้น) สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักบริเวณบนดอยอินทนนท์สามารถท่องเที่ยวได้โดยใช้รถบริการของทางผู้จัดการแข่งขัน (รถเหลือง) จะให้บริการขึ้นลง จากที่ทำการ กม.31-ยอดดอยอินทนนท์ โดยไม่มีค่าบริการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00- 16.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ"อย่างไรก็ตามภายหลังมีประกาศดังกล่าว มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายว่ากิจกรรมแข่งจักรยานดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางในวันเวลาดังกล่าว อาทิ- อุทยานแห่ง(ชาติ) ชาติที่หมายรวมถึงทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวเองอยากปั่นอยากมีความสุข แต่ไม่ละอายใจบ้างเหรอที่เบียดเบียนความสุขของคนอื่นน่ะ ส่วนคนที่ใช้อำนาจอำนวยความสะดวกให้คนเพียงหนึ่งกลุ่มนี่ก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอ หรือมีอะไรอุดไว้ใต้โต๊ะ- พื้นที่สาธารณะของทุกคน แต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เพียงเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ควรปรับการจัดการให้ไม่กระทบคนอื่น และแจ้งล่วงหน้านานกว่านี้ค่ะ- มีคนในพื้นที่อีก คนใช้ทางอีก ก็ถือว่าเกินไปนะ ปิดเพื่อคนบางกลุ่ม ร้านค้าโรงแรมต่างๆ ที่คนไม่ปั่นต้องเดินทางต้องใช้อีก ไม่ใช่ว่ามีแค่ถนนหลักซักหน่อย มีทางตัดทางแยกอีกมากมาย "แล้วเขาจะรับรู้ได้ทุกคนไหม มองว่าเห็นแก่ตัวสุดๆ"- ในเพจจักรยานรู้ล่วงหน้ามาเป็นปี แต่ เพจอุทยานพึ่งแจ้ง อีกอย่างงานนี้จัดโดยชาวจอมทอง เพื่อส่งเสริมให้เป็นงานปั่นระดับโลก จัดมา 14 ปีแล้ว ถือเป็นงานที่ชาวจอมทอง ชาวเชียงใหม่ภูมิใจ- งานใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงแจ้งล่วงหน้าแค่ 4 วันเองคะ เดาได้เลยว่ารถเหลือง ที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวฟรี กับรถที่รับนักปั่นลงจากดอยก็คือรถเหลือง นักท่องเที่ยวกับนักปั่นก็จะแย่งรถเหลืองกันสนุกเชียว- ปิดกระชั้นชิดเกินไปครับ เรื่องแบบนี้มันมีกำหนดการวางเอาไว้นานแล้ว ควรประกาศล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้ทัน ไม่ใช่มาประกาศเอา 4 วันสุดท้ายแบบนี้ ใครจะไปแก้ไขได้ทันครับ?ทั้งนี้แฟนเพจของ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - Doi Inthanon National Park มีการชี้แจงระบบการจราจร และระบบการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วยระบบจราจร1.ปิดถนน ตั้งแต่จุดstart-ที่ทำการอุทยานระหว่างเวลา 06.45 น.-11.00 น.2.จากที่ทำการ-ยอดดอย บริหารจัดการระบบจราจรดังนี้...ช่องทางซ้ายสำหรับจักรยาน ช่องทางขวา สำหรับรถบริการขนส่งผู้ติดตามและนักท่องเทียว+รถบรรทุกจักรยาน+รถที่จะไปอำเภอแม่แจ่ม โดยจะมีรถนำขบวนวิ่งนำทางเท่านั้น สลับเวลาวิ่งรถขึ้นดอย และลงดอยคนละเวลา จะไม่มีรถสวนทาง3. รถผู้ติดตามหรือรถนักท่องเที่ยวต้องจอดไว้ที่ทำการอุทยาน แล้วนั่งรถบริการไปยอดดอยได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายระบบขนส่ง1.ให้ปั่น down hill ช้าๆ(มีรถนำขบวน)จากยอดดอย ไปที่กิ่วแม่ปานแล้วต้องนำจักรยานขึ้นรถบรรทุก อุทยานเข้มงวด ห้ามปั่นจักยานกลับไปที่ทำการอุทยาน หรือจุดstartเด็ดขาด2.สำหรับผู้ที่ปั่น down hill ไม่ได้ ก็จะมีรถกระบะคอยช่วยเหลือ3.ทีมงาน inthanon challengeบริการรถบรรทุกใหญ่ 50 คันวิ่งส่งไปที่จุดStart หรือที่ทำการอุทยานบริการรถ4ล้อเหลืองสำหรับผู้ติดตามและนักท่องเที่ยว ระหว่าง ที่ทำการ-กิ่วแม่ปาน-ยอดดอย ตลอดทั้งวัน ฟรีๆ4.ผู้ติดตามที่ต้องการไปเที่ยวยอดดอยสามารถนั่งรถ4ล้อเหลือง จอดหน้าจุด start รถออกเวลา 06.45 น. ฟรี (10คัน)เน้นย้ำจากอุทยาน ห้ามปั่นdown hill มีเวลา cut off ดังนี้Cut off ที่ ที่ทำการอุทยาน 11.00 น.Cut off ที่ด่านตรวจปากทางแม่แจ่ม 13.00 น.ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน และไม่ได้รบกวนเส้นทางสาธารณะเกินเวลาตามความเหมาะสม