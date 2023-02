"จู หลิน" กด 2 เซต ล้างตานักหวดยูเครน ผงาดแชมป์ "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023"

การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,375,000 บาท ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2566 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จู หลิน นักเทนนิสชาวเอเชีย จากจีน อายุ 29 ปี มืออันดับ 54 ของโลก พบกับ เลเซีย ซูเรนโก้ นักเทนนิสจากยูเครน อายุ 33 ปี มืออันดับ 136 โลก ที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ 23 ของโลกมาแล้ว โดยคู่นี้เคยพบกัน 1 ครั้ง ในรายการ ดูไบ โอเพ่น 2019 รอบสอง เลเซีย ซูเรนโก้ เป็นฝ่ายชนะ 2-1 เซตและในการพบกันอีกครั้งในการแข่งขันแมทช์สำคัญ รอบชิงชนะเลิศที่หัวหิน เป็น จู หลิน ที่ล้างตาได้สำเร็จ เก็บชัยชนะได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-4 หลังใช้เวลาในการแข่งขันไป 1 ชั่วโมง 45 นาที คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ" ไปครอง ซึ่งนับเป็นสมัยแรกที่หัวหิน นอกจากนี้ จู หลิน ยังได้รับเงินรางวัล จำนวน 34,228 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,129,524 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 280 แต้ม ในขณะที่ รองแชมป์หญิงเดี่ยว ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,226 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 667,458 บาท และคะแนน 180 แต้มหลังจบการแข่งขัน ได้มีพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว โดย คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ด้าน แอนดรูส์ เชง New Kinpo Group CEO and Chief Strategy Officer บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบถ้วยรางวัล แก่รองชนะเลิศ ร่วมด้วยการมอบดอกไม้จาก นายอาชวันต์ กงกะนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์, ลอล่า เซสซาเรียลลิ COO of APG และการมอบป้ายเงินรางวัลจาก นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), น.ส.ชลิดา ไชยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน"ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชายมืออันดับ 9 ของโลก ในฐานะผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง หรือ WTA ที่ให้ความไว้วางใจประเทศไทยในการจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก เป็นโอกาสอันดีของวงการเทนนิสไทย ทำให้มีเวทีให้นักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนักเทนนิสระดับโลก และผลักดันให้เกิดการพัฒนาฝีมือของนักเทนนิสชาวไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนอกจากเรื่องกีฬาแล้ว ยังได้โปรโมทการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหินด้วย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ เมืองหัวหินได้มีโอกาสต้อนรับนักเทนนิสมือหนึ่งจากนานาประเทศมากมาย นักเทนนิสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียบประเพณีไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองหัวหินในเชิงกีฬาได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทเดี่ยวในครั้งนี้ ได้ครองถ้วยรางวัลปลาวาฬบูด้าสัญลักษณ์แห่งเมืองหัวหินกระโจนขึ้นจากน้ำเล่นลูกเทนนิสสีทอง ถ้วยรางวัลทําจากโลหะเคลือบด้วยสีพิงค์โกลด์ เปรียบกับการแข่งขันเทนนิสหญิงที่มีทั้งความอ่อนหวานจากความเป็นผู้หญิงดังสีชมพู ส่วนตัวถ้วยน้ำหนักถึง 13 กิโลกรัม ความสูงถึง 75 เซนติเมตร น้ำหนักของถ้วยนี้ เป็นตัวแสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ที่ได้ถ้วยนี้ไปครอง สำหรับลูกเทนนิสสีทองด้านบนเปรียบเหมือนความสําเร็จและชัยชนะในการแข่งขันเทนนิส นับว่าเป็นถ้วยรางวัลที่ควรคู่กับการแข่งขันอันยิ่งใหญ่อย่างรายการการ "ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ"ความสำเร็จจากการแข่งขันครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA), สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, ไอเอชจี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บี กริม, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), APG สปอร์ต เอเจนซี่, ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, กลุ่มบริษัท พราว, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท,โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ, เดอะ เลเจนด์ อารีน่า หัวหิน, สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน, สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต, บลูพอร์ต หัวหิน, อินทนิล, Sixt limousine Thailand,โรงแรมไอบิส หัวหิน ​, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคอนโดมิเนียม เวหา หัวหิน