สาวจีนโชว์ฟอร์มท็อป 60 โลกทะลุก่อนรองฯ - Wilson เปิดคลินิกร่วมแจมไทยแลนด์โอเพ่น

การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ Thailand Open 2023 presented by E@ (ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ) ณ เซ็นเตอร์คอร์ต ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นการชิงชัยรอบเมนดรอว์ วันที่สามประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 16 คน จู หลิน นักหวดสาวจีน มือ 54 ของโลก ลงดวลแร็กเกตกับ จาง ซู จอง มือ 149 ของโลก จากเกาหลีใต้ โดยที่ผ่านมา เคยพบกัน 5 ครั้ง จาง ซู จอง ชนะ 3 ครั้ง และ จู หลิน ชนะ 2 ครั้งส่วนการแข่งขันในแมตช์นี้ จู หลิน หวดในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้แน่นอนกว่า และหวดรีเทิร์นโต้ลูกท้ายคอร์ตได้เฉียบขาด เอาชนะไปได้ 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ใช้เวลาการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 21 นาที ทำให้ จู หลิน ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง ลินดา ฟรูห์เวอร์โตว่า มือวาง 8 และมือ 51 ของโลก จากสาธารณรัฐเช็ก กับ ทามาร่า ซีดานเซค มือ 132 ของโลก จากสโลวีเนียขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทหญิงคู่ รอบแรก (16 คู่) ฮาน ซินหยุน และ เบธานี่ มัตเทค-แซนด์ส (จีน-สหรัฐฯ) ชนะ อีซานลีน โบนาวองตูร์ (เบลเยียม) และเอคาเทริน่า ยาซีน่า 6-3 และ 7-5ส่วน หวัง ซินหยู มือวาง 7 และมือ 81 ของโลกจากจีน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการหวดสโตรกที่หนักหน่วง และสามารถเอาชนะ มิเรียม บียอร์คลุนด์ มือ 153 โลกจากสวีเดน 2 เซตรวด 6-3 และ 6-3 ใช้เวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 24 นาที ทำให้ หวัง ซินหยู ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง ฮาน นาแล มือ 123 โลกจากเกาหลีใต้ กับ เฮเธอร์ วัตสัน มือ 160 โลกจากสหราชอาณาจักรด้าน นาตาลิย่า สเตฟาโนวิช นักหวดจากเซอร์เบีย มือ 220 ของโลก ได้ร่วมกิจกรรมเทนนิส คลินิก Demo Dayโดย Wilson โดยมี คุณสุภาภรณ์ ปรีเปรม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์ Wilson ร่วมด้วย กิจกรรมนี้จัดโดย ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson ผู้ร่วมสนับสนุนศึกไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมฝึกทักษะการเล่นเทนนิสกับนักกีฬาระดับโลกที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งทดสอบแร็กเกตทั้งหมด 4 รุ่น Wilson Clash V2 เหมาะกับการตีแบบ All around, Wilson Ultra V4 เหมาะกับสาย Power, Wilson Blade V8 เหมาะกับสาย Control และ Wilson W Lab เหมาะกับสาย Spin