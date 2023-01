"กกท." เปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32

คนไทยเตรียมพร้อม! ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา ในโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับการเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ให้เยาวชนและประชาชนร่วมชม-เชียร์-ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - เมษายน 2566วันนี้ (27 มกราคม 2566) ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานเปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” รวมพลังไทย ส่งใจไปซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รวมถึงผู้บริหารจากสมาคมกีฬา พร้อมด้วยตัวแทนทัพนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่พร้อมตบเท้ามาร่วมพูดคุยถึงบทบาทและความพร้อมก่อนตะลุยศึกซีเกมส์ในเดือนพฤษภาคมนี้นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอดรับกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2566-2570) ที่มุ่งเน้นให้การกีฬาเป็นกลไกสร้างความมั่นคงทางสังคมและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กีฬาพัฒนาคน สังคม และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” โดยหนึ่งในตัวชี้วัดหลักคือ นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศกัมพูชา ที่ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหลายประเภทนั้น เป็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ รวมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนานาประเทศอีกด้วยนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า กกท. ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬาของชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและสามารถต่อยอดระดับอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ผ่านโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ภายใต้โครงการ จัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทย“กกท. มีความมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมกิจการกีฬาของประเทศให้ก้าวหน้า โดยนับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งในเวทีระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 นักกีฬาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ประเภท ดังนั้นผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคนได้ติดตามการแข่งขันและร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยชนะในครั้งนี้” รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมกันนี้กองทุนฯ ยังเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนและอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอัดฉีดให้นักกีฬาตามระเบียบของกองทุนฯ ปี 2562 คือ เหรียญทอง 300,000 บาท, เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท ซึ่งนอกจากนักกีฬาแล้ว ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาฯ ที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลจะได้รับเงินอัดฉีดเช่นกันสำหรับกิจกรรมภายในงานเปิดตัวโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาซีเกมส์ และ “H4H Workshop” สาธิตวิธีการส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. H4H E-Cheer: ส่งกำลังใจผ่านเว็บแอพ www.h4h-th.com ซึ่งสามารถส่งสติ๊กเกอร์ข้อความ (E-Sticker) และพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทย 2. H4H Message Cheer: เขียนข้อความส่งกำลังใจด้วยลายมือตนเองลงในกระดาษรูปหัวใจ และนำไปใส่ในกล่องหัวใจ H4H ที่จัดวางไว้ภายในงาน และ 3. H4H Photo Cheer: ถ่ายรูปกับป้ายข้อความที่มีเนื้อหาให้กำลังใจนักกีฬา ที่สามารถโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของตนเองได้ พร้อมพิมพ์แฮชแทก #H4H #HeartForHeroes #ส่งใจไปซีเกมส์ #SAT #NSDFโดยหลังจากการเปิดตัวโครงการในวันนี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมโรดโชว์สถาบันการศึกษา และสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งกิจกรรมอีเวนต์และปิดท้ายที่คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และเชิญชวนประชาชนร่วมชม-เชียร์ และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา ผ่านโครงการ “Heart for Heroes (H4H)” ได้ที่เว็บแอพ www.h4h-th.com พร้อมติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook : กองประชาสัมพันธ์ กกท.