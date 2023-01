"สิทธิชัย" ขอท้าเปิดศึกล้างตา "ชิงกิซ" ภาคสาม ชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง

เจ้าของฉายา "Killer Kid (เจ้าหนูนักฆ่า)" สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง อีกหนึ่งนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อของไทย ออกอาการคันไม้คันมือหลังได้เห็นอริเก่า "ชิงกิซ" โชว์ฟอร์มแกร่งแย่งเข็มขัดไปจากนักชกเพื่อนร่วมชาติอย่าง "ซุปเปอร์บอน" จึงออกมาขอโอกาสแก้มือด้วยอีกครั้งเพื่อชิงบัลลังก์"สิทธิชัย" และ "ชิงกิซ" เคยประมือกันมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกก่อนเข้าร่วมสังกัด ONE ซึ่ง "สิทธิชัย" เป็นฝ่ายเอาชนะ "ชิงกิซ" มาได้ ต่อมาทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่สองใน ONE หลังจากฝ่าด่านมาเป็นคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต เมื่อเดือนมี.ค.65 ซึ่ง "ชิงกิซ" เป็นฝ่ายเอาชนะล้างตาได้สำเร็จ คว้าเข็มขัดสีเงินไปครองและได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับ "ซุปเปอร์บอน" ทันทีหลังจากพลาดโอกาสชิงแชมป์โลกในครั้งนั้น "สิทธิชัย" ก็ตั้งใจกลับไปปั้นฟอร์มใหม่เพื่อไต่ให้ถึงบัลลังก์ที่ตนตั้งตารอคอยมานาน โดยล่าสุดเขากลับคืนสังเวียนและโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาวรุ่งผู้ไร้พ่าย “โมฮัมเหม็ด บาวตาซา” จากโมร็อกโกไปได้เมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมาครั้งนี้ "สิทธิชัย" จึงไม่รอรีที่จะออกมาขอโอกาสสางแค้นกับอริเก่าอย่าง “ชิงกิซ” ให้รู้ดำรู้แดงและแย่งเข็มขัดแชมป์โลกมาให้ได้ โดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก Sittichai Sitsongpeenong Official ส่งสารไปถึง "ชิงกิซ" ว่า"คุณคือเบอร์ 1 คุณชนะผมและหลาย ๆ คน แต่ผมขอโอกาสชิงแชมป์ได้ไหม ได้โปรดจัดให้ผมที ไม่ได้เกาะกระแสครับ แต่อยากมีรายการชกครับ ขอบคุณครับ"