ฮือฮา!!! "เวส บราวน์" ตำนานแข้ง "ผีแดง" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย

"สมาคมฯ-FIFA-กรมพลศึกษา" จัดกิจกรรม FIFA For School อดีตแข้งปีศาจแดง "เวส บราวน์" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า และ กรมพลศึกษา เตรียมจัดกิจกรรม FIFA For School ครั้งแรกในประเทศไทย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา กรมพลศึกษา จังหวัด ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 โดยมี เวส บราวน์ ฟีฟ่า เลเจนด์ อดีตแข้งดังของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับ กิจกรรม FIFA For School มีวัตถุประสงค์ คือ การที่ฟีฟ่า ได้นำความรู้มาถ่ายทอดสู่เยาวชนอีกจำนวน 90 คน และอาจารย์วิชาพลศึกษา จำนวน 24 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคอีกจำนวน 10 คน เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่เยาวชน ในโรงเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา เป็นหลัก ในเรื่องพื้นฐานของฟุตบอล ผ่าน แอพพลิเคชั่น FIFA For Schoolกิจกรรมดังกล่าวนำโดย เวส บราวน์ ฟีฟ่า เลเจนด์ และ อดีตกองหลังสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทีมชาติอังกฤษ พร้อมด้วย ฟาติมาตา โซว์ ซิดิเบ้ ผู้อำนวยการโครงการ FIFA For School และวิทยากรจากฟีฟ่าเข้าร่วมให้ความรู้สำหรับ โครงการดังกล่าวถือเป็นโปรเจคต์ระยะยาวและเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ร่วมกับ กรมพลศึกษา และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 โรงเรียน จากการคัดเลือก 60 โรงเรียน ประกอบไปด้วย1.โรงเรียนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่2.โรงเรียนวัดท่าเรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี3.โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี4.โรงเรียนบ้านเขาพนม จังหวัดกระบี่5.โรงเรียนอนุบาล บึงสามพัน (ซับสมอทอด) จังหวัดเพชรบูรณ์6.โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จังหวัดอยุธยา7.โรงเรียนเทศบาล1 จังหวัดบุรีรัมย์8.โรงเรียนวัดท่าหิน จังหวัดสงขลา9. โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี10.โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี11.โรงเรียนบ้านขามป้อม จังหวัดขอนแก่น12.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุงสำหรับ เวส บราวน์ วัย 43 ปี สร้างชื่อกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาแล้วด้วยการคว้าแชมป์รายการต่างๆ มากมาย อาทิแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย ( 1998–99, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08)แชมป์ เอฟเอ คัพ 2 สมัย (1998–99, 2003–04)แชมป์ ลีกคัพ 2 สมัย (2005–06, 2009–10)แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 สมัย (1998–99, 2007–08)