"ไมเนอร์ โฮเทลส์" ผนึก "ททท.-ส.เรือพายฯ" ระเบิดศึก Bangkok Riverside Fest 2023

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ผนึกความร่วมมือ ททท. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดงาน Bangkok Riverside Fest เทศกาลริมน้ำที่รวมความสนุกของกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ดนตรี ศิลปะ และประเพณีการแข่งเรือยาวของไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กลุ่มโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) และพันธมิตรอีกมากมาย ร่วมจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เทศกาลริมน้ำกรุงเทพ ‘Bangkok Riverside Fest’ ประจำปี 2023 ที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ผลงานศิลปะ ร้านค้า ร้านอาหาร ดีเจ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ มากมายทั้งบนบกและทางน้ำ มาให้ได้สัมผัสในงานเดียว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยงานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 3 ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้เทศกาล Bangkok Riverside Fest 2023 เป็นงานที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์สำหรับทุกเพศทุกวัยในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยตลอดการจัดงาน 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมทั้งบนบกและทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากร้านเด็ด ชมงานศิลปะ งานคราฟต์ ช้อปสินค้าไลฟ์สไตล์ เวิร์กช็อปเพนต์สีรูปปั้นช้าง การจัดแสดงว่าวไทย การแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน แถวหน้าของวงการ อย่าง Lipta, POLYCAT, V Violet, 4EVE, MEAN, PiXXiE, Patrickananda, และ WANYAI ft. MON MONIK พร้อมความตื่นเต้นของการขับเคี่ยวของฝีพายระดับประเทศในการแข่งขันเรือยาวช้างไทยที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก การแข่งขันพายเรือคายัก และบอร์ดยืนพาย ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยดอกไม้ไฟสุดตระการตาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานายเฟรดเดอริค โคด์ ผู้จัดการ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท และตัวแทน ผู้จัดงาน กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติแก่ กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ โฮเทลส์ และโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ เป็นอย่างมากที่ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน ในการจัดงานงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอย่าง ‘Bangkok Riverside Fest’ ประจำปี 2023 นี้ ซึ่งเราหวังว่างานไลฟ์สไตล์ที่รวมความสนุกของกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งบนบกและบนน้ำจะสามารถสร้างสีสันให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา และสร้างความประทับใจให้กับทั้งชาวกรุงเทพและนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาสัมผัสงาน และกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป”นายณฐภัทร สุขิตานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กล่าวว่า “ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง และงานวิจิตรเจ้าพระยา (Vijit Chaophraya) การแสดงแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่อลังการบริเวณจุดไฮไลท์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ICONSIAM, RIVER CITY BANGKOK, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, ป้อมวิไชยประสิทธิ์, สะพานพระราม 8 และสะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ททท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงาน เทศกาลริมน้ำกรุงเทพ ประจำปี 2566 (Bangkok Riverside Fest 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานจัดงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยเจริญนคร ๕๗/๑ กรุงเทพมหานคร ว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ทั้งการกีฬา ดนตรี และอาหาร ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดนตรี และนันทนาการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่น โรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา และก่อให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ผู้จัดการแข่งขันกีฬาเรือพายภายในงานนี้กล่าวว่า “กีฬาเรือยาวและเรือพายประเภทต่าง ๆ เป็นกีฬาที่ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และยกระดับกีฬาเรือพาย รวมถึงกีฬาเรือยาวซึ่งนับเป็นกีฬาประเพณีทางน้ำของไทยที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น งานแข่งขันกีฬาเรือพายยังนับเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ฝีพายทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้มีโอกาสฝึกซ้อมและประลองฝีมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งในงานเทศกาลริมน้ำกรุงเทพ ประจำปี 2023 ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้ชมจะได้มารับชมการแข่งขันเรือพายถึง 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันบอร์ดยืนพาย SUP การแข่งขันเรือคยัค 4 คน การแข่งขันเรือชักกะเย่อ และการแข่งขันเรือยาว 20 ฝีพาย ที่ใช้เรือยาวหัวช้างไทยหนึ่งเดียวในโลกที่วิจิตรสวยงามและมีเอกลักษณ์ ซึ่งทางสมาคมฯ หวังว่าเสน่ห์ของการแข่งขันที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นบนแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้จะสามารถครองใจผู้เข้าชมงานและนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเรือพายไปในที่สุด”ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว คาริสา สปริงเกตต์ นักแสดงและนางแบบสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ยังให้เกียรติมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบอร์ดยืนพายในงานแถลงข่าวด้วยความตื่นเต้นว่า ตนเคยมีโอกาสได้เล่นกีฬาทางน้ำอย่าง SUP บอร์ดยืนพายมาอยู่บ้าง ซึ่งการขึ้นไปยืนและทรงตัวนิ่ง ๆ บน SUP นั้นดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ยากและท้าทายมาก แต่เมื่อตนได้ลองเปิดใจที่จะเล่นและฝึกฝน ก็รู้สึกชอบกีฬาชนิดนี้ เพราะช่วยให้ตนได้ฝึกทักษะความสมดุลและสร้างสมาธิ ซึ่งนอกจากความสนุก ความสงบ และความรู้สึกเป็นอิสระไปกับทิศทางของกระแสน้ำ ซึ่งพอได้ลองเล่นแล้วก็พบว่ากีฬานี้เล่นไม่อยาก จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่มีโอกาสลองมาสัมผัสดูสักครั้งโดยนอกจากพันธมิตรในข้างต้น งานนี้ยังมีผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ช้าง, แม่โขง, Indorama IVL Foundation, PWC, ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย), จอห์นนี่ วอล์คเกอร์, โมเอ็ท แอนด์ ชองดอง, คาซิเญโร เดล ดิอาโบล, ไทยยูเนี่ยน และธนาคารกรุงเทพงาน ‘Bangkok Riverside Fest’ เทศกาลริมน้ำกรุงเทพ ประจำปี 2023 จะจัดขึ้น ณ บริเวณลานจัดงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยเจริญนคร 57/1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556บัตรเข้าชมงานoบัตรเข้าชมงาน ใบละ 300 บาท ต่อวัน ต่อท่านoบัตรวีไอพี ใบละ 3,999 บาท ต่อท่าน ต่อวัน(รวมเครื่องดื่มและอาหารว่างแบบไม่จำกัด ที่เต็นท์วีไอพี)oเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้างานไม่เสียค่าใช้จ่ายoบัตรสำหรับสุนัข 150 บาท ต่อตัว*รายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนโครางการเพื่อช่วยเหลือช้างไทยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่โรงแรมอนันตรา จุดจำหน่ายบัตรหน้างาน หรือผ่านเว็ปไซต์ eventpop.me และ bangkokriverfestival.comจอดรถได้ที่โรงแรม อนันตรา และอวานี ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร