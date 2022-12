ยามาฮ่าส่ง New XMAX Connected บุกตลาดออโตเมติกคลาส 300 ตอกย้ำผู้นำเบอร์ 1 เมืองไทย

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ New YAMAHA XMAX Connected … Follow the MAX จัดเต็มอัดแน่นออปชั่นพร้อมเทคโนโลยี Y-Connect Application การเชื่อมต่อสุดสมาร์ทให้ชีวิตมีสไตล์ ราคา 189,900 บาทNew YAMAHA XMAX Connected … Follow the MAX ได้รับการออกแบบดีไซน์ใหม่ EXPRESS THE NEW MAX STYLE สไตล์ MAX Series DNA แฟริ่งรูปทรงบูมเมอแรงที่มีเอกลักษณ์ เบาะนั่งและที่เก็บของดีไซน์ใหม่ NEW! DUAL DISPLAYS เรือนไมล์แบบใหม่ แสดงผล 2 หน้าจอ แสดงครบทุกฟังก์ชันY-Connect แอปพลิเคชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ CCU ของตัวรถผ่าน Bluetooth พร้อมทั้งเปิด Location โดยตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้บนจอแสดงผล TFT พร้อมระบบนำทางในการขับขี่ ฟังก์ชันสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายด้วย GARMIN NAVIGATION SYSTEMโดยการเปิดตัว New YAMAHA XMAX Connected ในครั้งนี้มีขึ้นในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้