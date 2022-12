"อิวานา โนลล์" อดีตมิสโครแอต เขมือบซูชิเย้ย "ญี่ปุ่น" แพ้จุดโทษ

อิวานา โนลล์ ผู้ชมการแข่งขัน เวิลด์ คัพ 2022 ที่ฮ็อตสุดของโลกชาวโครแอต เย้ย ญี่ปุ่น ด้วยคลิปวิดีโอทาง โซเชียล มีเดีย รับประทานซูชิ หลังชนะจุดโทษ 3-1 (ครบ 120 นาที เสมอกัน 1-1) คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (5 ธ.ค.)โครเอเชีย รองแชมป์เก่า ซึ่งเป็นทีมเชียร์ของ โนลล์ ชนะการยิงลูกโทษตัดสิน "ซามูไร บลู" ที่สนาม อัล จานูบ สเตเดียม เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบ บราซิล แชมป์โลก 5 สมัยก่อนคิกออฟแมตช์ดังกล่าว อดีตนางงามโครเอเชีย ถ่ายภาพคู่กับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น และโพสต์ภาพขณะกินซูชิ (ข้าวปั้นหน้าปลาดิบ) พร้อมคำบรรยาย "ญี่ปุ่น เราพร้อมรับมือพวกคุณแล้ว (Japan, we are ready for you!)"หลังจบแมตช์ โครเอเชีย เอาชนะจุดโทษ โนลล์ โพสต์วิดีโออีกคลิปตัวเองหม่ำอาหารญี่ปุ่น พร้อมคำบรรยาย "เมนูอาหารของวันนี้มีแค่ซูชิ (Only sushi is on today's menu)"โนลล์ กลายเป็นจุดสนใจของทัวร์นาเมนต์ สวมเครื่้องแต่งกายเปิดเผยสัดส่วนเข้ามาชมการแข่งขัน ขัดต่อวัฒนธรรมชาวมุสลิม