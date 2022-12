“ซุปเปอร์เล็ก” ย้ำแค้น “พันธ์พยัคฆ์” / "จาร์เร็ด บรูกส์" นั่งแท่นแชมป์โลกคนใหม่ ONE 164

“วัน แชมเปียนชิพ” รูดม่านอีเวนต์ใหญ่นัดสุดท้ายส่งท้ายปี 2565 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในศึก ONE 164 ที่มี 4 นักมวยชาวไทยร่วมเข้าแข่งขัน เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65 ณ สังเวียน มอลล์ ออฟ เอเชีย อารีนา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ศึกสายเลือดระหว่าง “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เดิมทีคู่นี้ต้องลงศึกชิงเข็มขัดเงินในรอบชิงชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (135 ป.) แต่เนื่องจากทั้งคู่ทำน้ำหนักไม่ผ่าน จึงต้องสู้กันโดยไม่มีเข็มขัดในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ 138 ป. เพื่อไต่แรงกิงชิงบัลลังก์“พันธ์พยัคฆ์” โชว์ฟอร์มสมราคา "นิว พันธ์พยัคฆ์" ขยับเดินหา “ซุปเปอร์เล็ก” ออกแข้งซ้ายสูง ตามด้วยหมัด ส่วน "ซุปเปอร์เล็ก" รอจังหวะสวนแลกอาวุธทีต่อทีอย่างสูสี ครบ 3 ยก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เฉือนชนะไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 เสียง ย้ำแค้นคู่ปรับได้อีกครั้ง บวกสถิติชนะเพิ่มเป็นครั้งที่ 3 ตลอดกันพบกัน 8 ครั้งด้านคู่เอกของรายการก็มันไม่แพ้กัน โดย “โจชัว พาซิโอ”แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ชาวฟิลิปปินส์ ลงศึกป้องเข็มขัดเส้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของค่ายกางเกงแดง ทีมลาไคย์ ต่หน้าผู้ชมในบ้านเกิด ปะทะผู้ท้าชิงจอมซ่าจากแดนมะกัน "เทพวานร" จาร์เร็ด บรูกส์ภาพรวมตลอด 5 ยก ผู้ท้าชิงเปิดฉากชวนทะเลาะหาช่องรวบแชมป์เพื่อเล่นเกมปล้ำที่ถนัดหวังจัดซับมิชชัน แต่ "โจชัว" ยังแข็งแกร่งต้านทานการเทกดาวน์และโต้กลับด้วยหมัดและเตะ แต่เป็นฝ่ายนักสู้อเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าตลอดเกม กรรมการจึงเห็นตรงกันชูมือให้ “จาร์เร็ด” ชนะคะแนนเอกฉันท์ “โจชัว” ขึ้นแท่นราชันรุ่นสตรอว์เวตคนใหม่หลังสู้กันครบ 5 ยกส่วนอีกสองตัวแทนนักกีฬาไทยเก็บชัยไม่สำเร็จ โดย "ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ" ที่หวังมากู้ศรัทธาคืนในไฟต์ที่สอง ถูก “ลารา เฟอร์นานเดซ” คู่ชกสาวสเปน ดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย เฉือนชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ในการแข่งขันมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (115 ป.)ขณะที่ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” นักมวยชาวไทยจอมเก๋า ที่มาปรากฏตัวในฐานะน้องใหม่ของ ONE ในการแข่งขันมวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) พลาดท่าโดนหมัดอัปเปอร์คัตของคู่ชกชาวรัสเซีย “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” จนเดินไม่ตรง กรรมการจึงยุติการชก แพ้ทีเคโอในนาทีที่ 2:29 ของยกแรก ส่งให้ "ทาเกียร์" คว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท ในปัจจุบัน) จากบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” กลับบ้านด้วยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่คู่ในรายการจาร์เร็ด บรูกส์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจชัว พาซิโอ (ชิงแชมป์โลก รุ่นสตรอว์เวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย 138 ป.)อาเมียร์ อาลิอัคบารี ชนะทีเคโอ แบรนดอน เวรา นาทีที่ 3:37 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ฮู หยง ชนะน็อก เจเฮ อุสตาคิโอ นาทีที่ 4:43 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต)เจเรมี ปาคาทิว ชนะซับมิชชัน เทียล ธัง นาทีที่ 1:17 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)เดร็กซ์ แซมโบอันกา ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาโดนิส เซวิลเลโน (MMA รุ่นแบนตัมเวต)คู่นำเข้ารายการจันโล มาร์ค ซานเกียว ชนะทีเคโอ อนาเคลโต เลารอน นาทีที่ 1:48 ของยกแรก (MMA 156.25 ป.)ทาเกียร์ คาลิลอฟ ชนะทีเคโอ ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย นาทีที่ 2:29 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)ลารา เฟอร์นานเดซ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)เมง โบ ชนะน็อก เจเนลีน โอลซิม นาทีที่ 0:24 ของยกแรก (MMA 130.75 ป.)