‘อมรรัตน์’ เบิ้ลแชมป์เจ้าความเร็วพื้นน้ำปิดฤดูกาล "โออาร์ พาวเวอร์โบ๊ต กรังด์ปรีซ์ 2022" ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย

อมรรัตน์ ชมกลิ่น ผงาดแชมป์สองรุ่นทั้งสูตรหนึ่ง เอฟวัน และ Sport 40 แรงม้า 2 สูบ โอเพ่น ในสนามปิดท้ายฤดูกาล “โออาร์ พาวเวอร์โบ๊ต กรังด์ปรีซ์ 2022 บาย สิงห์ วอเตอร์สสปอร์ตส์” (OR Powerboat Grand Prix 2022 by Singha Watersports) ศึกชิงเจ้าความเร็วบนพื้นนำครั้งแรกในภาคเหนือ ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมาสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดการแข่งขันเจ้าความเร็วบนพื้นน้ำรายการใหญ่สุดในประเทศไทยในศึก “โออาร์ พาวเวอร์โบ๊ต กรังด์ปรีซ์ 2022 บาย สิงห์ วอเตอร์สสปอร์ตส์” (OR Powerboat Grand Prix 2022 by Singha Watersports) ครั้งแรกในภาคเหนือ ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันเป็นสองโมโต ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ก่อนนำคะแนนทั้งสองโมโตมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะ ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย โดยเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นโมโตที่สองของการแข่งขัน ไฮไลท์ในรุ่น F1 หรือฟอร์มูล่าวัน เรือสูตรหนึ่ง อมรรัตน์ ชมกลิ่น ในเรือหมายเลข 9 จากทีมน้ำดื่มสิงห์ซึ่งคว้าชัยชนะในโมโตแรก เข้าโมโตสองจบอันดับสอง รวมสองโมโตคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม 39 คะแนน เฉือนชนะ สราวุธ ขำดี ในเรือหมายเลข 11 จากทีมพีทีที โออาร์ ที่ในโมโตสองเข้าอันดับหนึ่งเพียงคะแนนเดียว และอันดับสาม วสันต์ ปานพรม ในเรือหมายเลข 5 ของทีมลีโอ รวมสองโมโตมี 35 คะแนนส่วนการแข่งขันในรุ่น F5 หรือฟอร์มูล่า 5 แบบโอเพ่น อรรถพล อุ่นศรี ในเรือหมายเลข 47 ของทีม AMC SR BOAT บ้านไทยสปา ที่เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งในโมโตแรก และเข้าโมโตสองจบอันดับสอง รวมสองโมโตคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม 39 ะแนน อันดับสอง อมรรัตน์ ชมกลิ่น ในเรือหมายเลข 99 จากทีมสิงห์ที่เข้าเส้นชัยอันดับสามทั้งสองโมโต รวมแล้ว 36 คะแนน และอันดับสาม เอกรินทร์ สังวาล ในเรือหมายเลข 27 จากทีมเองเชื่อน้าสิ จากการเข้าเส้นชัยอันดับสี่ในโมโตที่สองหลังจาโมโตแรกเข้ามาเป็นอันดับห้า รวมสองโมโต 33 คะแนนขณะที่รุ่น F5s หรือ ฟอร์มูล่า 5 เอส รุ่นสแตนดาร์ด วสันต์ ปานพรม ในเรือหมายเลข 14 ของทีม BGC เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งทั้งสองโมโต คว้าแชมป์ไปครอบด้วยคะแนนเต็ม 40 แต้ม ตามมาด้วย เพ็ญสุขภรณ์ จิตรประสงค์ ในเรือหมายเลข 23 จากทีมพีทีที โออาร์ เข้าเส้นอันดับสองทั้งสองโมโตมี 38 คะแนน และอันดับสาม อมรรัตน์ ชมกลิ่น ในเรือหมายเลข 12 ของทีมซอสพริก By Todd มี 36 ตะแนนจากการเข้าอันดับสองทั้งสองฮีตสำหรับรุ่น Sport 40 แรงม้า 2 สูบ โอเพ่น อมรรัตน์ ชมกลิ่น จากทีมสิงห์ในเรือหมายเลข 99 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองโมโต คว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนสะสม 40 แต้มเต็ม อันดับสอง วสันต์ ปานพรม ในเรือหมายเลข 23 จากทีมอู่ลุงตึ๋ง ซึ่งเข้าอันดับสองทั้งสองโมโตมี 38 คะแนน และอันดับสาม เอกรินทร์ สังวาล จากทีมเอ็งเชื่อน้าสิ ในเรือหมายเลข 88 มี 35 คะแนน