(ชมภาพจุดใจ) ส่องความน่ารักเเฟนบอลสาวญี่ปุ่น บอกเลยดีกรีไม่ธรรมดา

กลายเป็น Talk of the town สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ล่าสุดเอาชนะเเชมป์โลกอย่างสเปนทะลุเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยฟอร์มว่าดีเเล้ว เเต่สิ่งหนึ่งที่กำลังโด่งดังในโซเชียลคือ กองเชียร์สาวรายหนึ่งของเเดนปลาดิบที่มีผู้สนใจค้นหา, ติดตามเเละเเชร์มากที่สุด เธอคนนั้นคือ เอรินะ มาโนะ ที่มีดีกรีเป็นถึงดาราสาวเเดนอาทิตย์อุทัย ผู้เคยรับบท มาสค์ไรเดอร์นาเดชิโกะ จากซีรีย์คาเมนไรเดอร์โฟเซ่ เเฟนๆคลับคาเมนไรเดอร์น่าจะคุ้นหน้าเธอดีช่วงนี้อาจจะเห็นเธอมาป้วนเปี้ยนทุกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นลงเเข่งขันตลอด ส่วนหนุ่มๆคนไหนที่หวังจับจองหัวใจเธอคนนี้ คงต้องอกหักเพราะเธอเป็นภรรยาของ กาคุ ชิบาซากิ กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองดาราสาววัย 31 ปี เข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ป Hello Project ก่อนจะผันตัวมาเป็นนักเเสดง ส่วนวาร์ปไปติดตามเธอได้ที่ IG : erinamano_official