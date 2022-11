"เยฟิเมนโก้" ลั่นพร้อมฆ่าตำนาน!! เขม่น "บัวขาว" ก่อนไฟต์ศุกร์ที่ 9 ธ.ค.นี้ที่เวทีราชดำเนิน

GSV จัดแถลงข่าวพร้อมระเบิดความมันส์ให้แฟนกีฬามวยได้ลุ้นระทึกส่งท้ายปี ประกบคู่ชกนักสู้แดนสงครามจากยูเครน “โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้” ดาวรุ่งสายโหด ปะทะ ตำนานตัวจริงมวยไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” ในศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ส่งท้ายปี 2565 ขึ้นเวทีประจัญหน้าท้าทาย หวิดวางมวยก่อนวันแข่งจริง โวสนั่นราชดำเนิน “ยูเครนต้องภูมิใจ” ย้ำความสดจะบดให้เก๋าไม่ออก คืนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ Workpoint 23 ถ่ายทอดสด 21.15 น.เป็นต้นไปนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ “ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS” เปิดเผยว่า เบื้องหลังการจัดประกบคู่ชกการแข่งขันไฟต์พิเศษครั้งที่ 3 ให้ “บัวขาว บัญชาเมฆ” แสดงฝีไม้ลายมือระดับตำนานมวยไทยส่งท้ายปี มาจากคำเรียกร้องของบัวขาว “ไฟต์หน้าจัดมาให้หนัก ๆ” หลังจากคว้าชัยน็อคเอาท์คู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่น “โยชิฮิโระ ซาโตะ” ในการชกมวยไฟต์พิเศษเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยทาง GSV ต้องทำการบ้านอย่างหนักในการคัดเลือกประกบคู่ชกที่ “หนัก” สมน้ำสมเนื้ออย่างที่บัวขาวต้องการ และสรุปคำตอบมาที่ดาวรุ่งสายโหดจากแดนสงครามคนนี้ “โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้” คู่ชกหนุ่มวัย 21 ปี จากยูเครน แกร่ง แรง ฟิต ดีกรีฝีมือไม่ธรรมดา จึงเป็นที่มาของศึก “สด บด เก๋า” ไฟต์พิเศษของรายการมวยราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกต้องไม่พลาดชม ศึกนี้มีลุ้นแบบไม่กะพริบตาว่าความสดจะบดขยี้ความเก๋าได้หรือไม่ความระอุ “สด บด เก๋า” ปะทุตั้งแต่เริ่มการแถลงข่าว ทันทีที่นักมวยทั้งคู่ขึ้นประจัญหน้ากันบนเวทีมวยราชดำเนินเพื่อให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ บรรยากาศก่อตัวหนักหน่วงหวิดจะวางมวยกันก่อนจะถึงวันแข่งจริงเพราะความฟิตพร้อมทั้งด้านร่างกายและแรงใจที่ฮึกเหิมของทั้งสองฝ่าย ในที่สุดเยฟิเมนโก้ได้ลั่นวาจา ศึกนี้เขาจะทำให้ยูเครนได้ภาคภูมิใจ “I’ll make my country proud.” แสดงความมั่นใจมากล้นด้วยความสดใหม่ของนักมวยอาชีพจะเดินบดขยี้ให้ตำนานที่ว่าเก๋าจะเก๋าไม่ออกในงานแถลงข่าว นายเธียรชัย กล่าวว่า GSV ได้เริ่มวางแผนปรับโฉมเวทีมวยราชดำเนินในลุคใหม่ด้วยมาตรฐานสนามกีฬาระดับโลกและเลือกใช้กลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยของเกมกีฬาการต่อสู้มวยไทย คิกบ๊อกซิ่งและมาตรฐานสากลของสนามกีฬามวยราชดำเนิน โดยใช้การโปรโมทรายการแข่งขันมวยยิ่งใหญ่ระดับโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นมาในศึก “ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS” โดยเปิดเวทีแข่งขันชกมวยต้อนรับนักกีฬามวยฝีมือดีจากทั่วโลกทุกสองเดือนตลอดระยะเวลาการจัดโปรแกรมแข่งขันชกมวย RWS จะมีการจัดอีเว้นต์ใหญ่เป็นไฟต์พิเศษระหว่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” ประกบคู่ชกระดับโลกที่มีสตอรีน่าสนใจโดยจัดการแข่งขันในแบบ Exhibition Match อีเว้นต์ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย (KickBoxing Association of Thailand) ในแมทช์พิเศษรายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ถึงแม้จะเป็นการชกสาธิตแต่สปิริตนักกีฬาย่อมเหนือกว่าทุกสิ่ง เมื่อได้ก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันแล้วต้องจัดหนักจัดเต็มออกอาวุธกันไม่ยั้ง การชกสาธิตไฟต์พิเศษของ “บัวขาว” แต่ละครั้งจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแฟนกีฬาหมัดมวยทั่วโลกเพราะได้เห็นถึงความเก๋าเกมด้วยประสบการณ์ระดับตำนานและความเอาจริงเอาจังของบัวขาวในทุกแมทช์นายเธียรชัย ระบุด้วยว่า ศึกมวยราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS กำหนดจัดไฟต์พิเศษสำหรับบัวขาวไว้จำนวน 3 ไฟต์โดยสองไฟต์ที่ผ่านมาบัวขาวประกบคู่ชกกับนักมวยชาวญี่ปุ่นที่มีสตอรีและแบ็คกราวด์แตกต่างกัน ส่งให้สปอทไลต์ที่สาดส่องมาจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาหยุดที่เวทีมวยราชดำเนินและกีฬามวยไทย ทำให้เกิดการรับรู้ในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของกีฬามวยไทยกระจายออกไปในวงกว้าง มีผู้ชมรุ่นใหม่ให้ความสนใจกีฬาการต่อสู้เพิ่มมากขึ้น การชกมวยกลายเป็นเกมการแข่งขันที่ให้ความสนุกเพลินเพลินเช่นเดียวกับกีฬาชั้นนำระดับสากลสำหรับไฟต์พิเศษครั้งนี้ GSV จัดหนักให้ด้วยการจับคู่ชกข้ามรุ่นดวลเดือดสะเทือนเวทีมวยราชดำเนิน เพราะเป็นการปะทะกันระหว่างความเก๋า “บัวขาว บัญชาเมฆ” วัย 40 ปีกับความสดใหม่มาแรง “โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้” วัย 21 ปีจากยูเครน นักมวยดาวรุ่ง คิกบ๊อกซิ่งและมวยไทยดีกรีแชมป์และรองแชมป์หลายรายการ เจ้าของฉายา “ฉลามขาว” มวยสายโหดที่รับประกันได้ว่าทุกไฟต์ไม่แตกไม่จบ ทั้งนี้ เยฟิเมนโก้ ได้แสดงความมุ่งมั่นจริงจังถึงกับกำชับผู้จัดการส่วนตัวของดพบปะสื่อมวลชนในช่วงก่อนการแข่งขันเพราะจะใช้เวลาทุกวินาทีเก็บตัวฟิตซ้อมให้เต็มที่ งานนี้ “ไม่หมู” อย่างที่บัวขาวได้โพสต์ไว้ในเพจ Banchamek Gym ส่งสัญญาณถึงแฟนกีฬาหมัดมวยว่าอย่าได้ดูเบาความสามารถของนักมวยต่างประเทศ ไฟต์พิเศษครั้งนี้จึงจัดว่า “หนัก” สำหรับทั้งสองฝ่ายไม่เพียงเท่านี้ GSV ยังจัดหนักความพิเศษไปอีกขั้นโดยจับมือโปรโมเตอร์มือเก๋า “เสี่ยโบ๊ท”ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี จัดสองไฟต์พิเศษร่วมรายการ RWS ส่งสองนักชกดาวเด่นสุดแกร่ง “เพชรมรกต” ยอดมวยบู๊จังหวะฝีมือครบเครื่องจาก จ.อุบลราชธานี หนึ่งในนักมวยไทยชั้นนำที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยการคว้าแชมป์จากรายการแข่งขันมวยหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย และ “ฤทธิ์เทวดา” นักมวยมากความสามารถจาก จ.สุรินทร์ สามารถสร้างผลงานได้ดีทั้งในและต่างประเทศด้วยฝีมือที่หาตัวเทียบได้ยาก เป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่อง เทคนิคการชกแพรวพราว โดยจัดประกบคู่ชกมวยเด็ดฝีมือระดับโลก เป็นอีกสองไฟต์พิเศษที่จะมาเพิ่มความเร้าใจให้แฟนกีฬาได้ลุ้นเชียร์กันอย่างสะใจ รับรองได้ว่าไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังพลาดไม่ได้กับแมทช์พิเศษยกกำลังสามที่แฟนมวยจะได้ลุ้นกันตั้งแต่วินาทีแรก คืนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ จองบัตรที่ https://rajadamnern.com/ และรับชมรายการแข่งขันชกมวยราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23 ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป