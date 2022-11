เรือชนสิงห์! จับติ้วเอฟเอคัพรอบ 3 หงส์-ผีงานไม่ง่าย

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ(เอฟเอ) ประกาศผลการจับสลากประกบคู่ บอลถ้วยเอฟเอ คัพ รอบ 3 ออกมาเเล้ว ปรากฏว่ามีเกมใหญ่หลายคู่อันที่จริงรอบนี้เป็นรอบเเรกที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเเละเดอะ แชมเปี้ยนชิพ จะทำการเเข่งขัน เเต่ผลคือทีมใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต้องพบกับ เชลซี ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เเละ ลิเวอร์พูล 2 ยักษ์ใหญ่ต้องเจอทีมจากพรีเมียร์ด้วยกันการเเข่งขันรอบ 3 จะเเข่งวันที่ 6-9 มกราคม 2023ผลการจับสลากคู่ที่น่าสนใจแมนฯซิตี้ VS เชลซีแมนฯยูไนเต็ด VS เอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมป์ตันสเปอร์ส VS พอร์ทสมัธคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ VS ลีดส์ ยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ด VS เวสต์แฮมแอสตัน วิลล่า VS สตีฟเนจอ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด VS อาร์เซน่อลคริสตัล พาเลซ VS เซาธ์แฮมป์ตัน