ต้องลุ้นกันอีกแล้ว!!! เพจดังแฉไทยชาติเดียวยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายสด "อาเซียนคัพ"

เพจดังแฉประเทศไทย เป็นชาติเดียวที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 ที่จะเริ่มนัดแรกวันที่ 20 ธันวาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 หรือ AFF Mitsubishi Electric Cup ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 จะแข่งแบบเหย้า-เยือน ไม่มีเจ้าภาพ โดยรอบแรกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเอ และ กลุ่มบี กลุ่มละ 5 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะได้เล่นเกมเหย้า 2 นัด เกมเยือน 2 นัด ส่วนในรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งแบบเหย้า-เยือน รอบละ 2 นัดกลุ่ม เอ : ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, บรูไนกลุ่ม บี : เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เมียนมา, สปป.ลาวอย่างไรก็ตามแฟนเพจ "วิเคราะห์บอลจริงจัง" ออกมาเปิดเผยประเทศไทยเป็นเพียงชาติเดียวที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้พร้อมกับระบุว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการนี้ครบทุกนัดจะอยู่ที่ 79 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงจากเดิม และเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอย่างช่อง 7 ยังคงนิ่ง คาดว่าอาจเป็นที่ราคาลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น บวกกับไม่มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะฟอร์มดีถึงขนาดได้เข้าชิงชนะเลิศหรือไม่ เพราะหากตกรอบไว ก็อาจส่งผลให้การซื้อลิขสิทธิ์มาจะไม่ได้รับความสนใจอีกนอกจากนี้ยังระบุว่าฟุตบอลรายการนี้ไม่อยู่ในกฎ Must Have และ Must Carry ซึ่งบริษัทเอกชนสามารถร่วมวงซื้อมาถ่ายทอดสดได้ แต่ก็ยังไม่มีค่ายไหนขยับตัวขอบคุณเนื้อหาจากแฟนเพจ วิเคราะห์บอลจริงจัง