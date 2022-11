2 ทีมอีสปอร์ตไทยบู๊ “เอเชีย แปซิฟิก พรีเดเตอร์ ลีก”

2 ทีมอีสปอร์ตไทย ได้ที่ 6 และ 8 ในศึก “Asia Pacific Predator League 2022” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 ล้านบาท ที่ญี่ปุ่นตามที่เอเซอร์ ส่ง 2 ทีมตัวแทนจากประเทศไทย Magic Esport (เมจิค อีสปอร์ต) และ Attack All Around (แอทแทค ออล อะราวน์) เดินทางไปร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศ “Asia Pacific Predator League 2022” (เอเชีย แปซิฟิก พรีเดเตอร์ ลีก 2022) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 ล้านบาท ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายณัฐวุฒิ รัตโนดม Marketing Specialis (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Predator (พรีเดเตอร์) ร่วมเดินทางไปพร้อมกับทีมด้วยนั้นสำหรับการร่วมลงชิงชัยในรายการ “Asia Pacific Predator League 2022” (เอเชีย แปซิฟิก พรีเดเตอร์ ลีก 2022) ที่ประเทศญี่ปุ่น ของ 2 ทีม ตัวแทนประเทศไทย คือ MAGIC ESPORT (เมจิค อีสปอร์ต) ที่คว้าแชมป์ “Thailand Predator League 2022” (ไทยแลนด์ พรีเดเตอร์ ลีก 2022) และ ATTACK ALL AROUND (แอทแทค ออล อะราวน์) รองแชมป์ “Thailand Predator League 2022” (ไทยแลนด์ พรีเดเตอร์ ลีก 2022) ที่ได้เป็น 2 ตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมชิงชัยกับคู่แข่งทีมชั้นนำจากหลายชาติในรายการนี้ตลอด 3 วัน ผลปรากฏว่า ทีม MAGIC ESPORT (เมจิค อีสปอร์ต) ได้อันดับ 6 ส่วน ATTACK ALL AROUND (แอทแทค ออล อะราวน์) ได้อันดับ 8นายณัฐวุฒิ รัตโนดม Marketing Specialis (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Predator (พรีเดเตอร์) เปิดเผยว่า การเดินทางไปร่วมแข่งขัน “Asia Pacific Predator League 2022” (เอเชีย แปซิฟิก พรีเดเตอร์ ลีก 2022) รายการนี้ ของ 2 ทีม ตัวแทนประเทศไทย คือ MAGIC ESPORT (เมจิค อีสปอร์ต) และ ATTACK ALL AROUND (แอทแทค ออล อะราวน์) ภายใต้การสนับสนุนของเอเซอร์ ทำให้ทั้ง 2 ทีม ได้เก็บประสบการณ์มากมาย และทั้ง 2 ทีม ได้เล่นเต็มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้ว