เปิดฉาก "World Youth Festival Bangkok 2022" แคมป์กีฬา-การศึกษา 2,000 ยุวทูตเยาวชนทั่วโลกแห่ร่วมคึกคัก

กิจกรรม "World Youth Festival Bangkok 2022" พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมนำยุวทูตเยาวชนทั่วโลกกว่า 2,000 คนเข้าแคมป์กีฬา การศึกษา ที่ มศว ประสานมิตร ด้าน เทิดศักดิ์ ใจมั่น อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมเปิดคลินิกติวเข้มทักษะลูกหนังเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "World Youth Festival Bangkok 2022" เทศกาลยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลก ร่วมเข้าแคมป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬา-การศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้รับหน้าที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับในช่วงระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายในงานได้รับเกียรติจาก นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ ประธาน United Through Sports (UTS) รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งพิธีเปิดกิจกรรม "World Youth Festival Bangkok 2022" เทศกาลยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลก เริ่มจากการแสดงชุดที่ 1 มวยไทย ไลฟ์โชว์ และชมการแสดงชุดที่ 2 Million Dreams ตามด้วย มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ ประธาน United Through Sports (UTS) และดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์ ก่อนเข้าสู่การแสดงชุดที่ 3 Earth Song และขบวนการพาเหรดธงขึ้นสู่เวที เพื่อส่งมอบให้กับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนจากผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา โดยมี “เทม” เทวินทร์ หาญปราบ นักกีฬาเทควันโดหนุ่มฮีโร่เหรียญโอลิมปิกเกมส์ 2016 เป็นผู้ถือธงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ United Through Sports (UTS) องค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดกิจกรรม "World Youth Festival Bangkok 2022" เปิดโอกาสให้ยุวทูตเยาวชนจากทั่วทั้งโลก รวมถึงเยาวชนไทย ได้ร่วมพบปะทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬา การศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสายสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026)สำหรับกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน เริ่มต้นตั้งเวลา 09.30 น. การประชุมเยาวชนโลกในหัวข้อ United througth the power of youth นำโดย มร.โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC), มร.แอนดรริว พาร์สันส์ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC), มร.ทิโมธี ชรีเวอร์ ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกสากล (SOI), นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คนที่ 8 และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย โดยจะมีตัวแทนยุวทูตเยาวชนนำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องพลังของกีฬานอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการแข่งขันกีฬา อาทิ ฟุตบอล, เทคบอล, สเก็ตบอร์ด, ปีนหน้าผา, เซปักตะกร้อ, แดนซ์ และอื่นๆ อีกทั้งช่วงบ่ายยังมีการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนของ "น้าเทิด" เทิดศักดิ์ ใจมั่น อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย โดยบรรยากาศภายในงานมียุวทูตเยาวชนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก และได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายที่สำคัญของกีฬาไทยในระดับนานาชาติสำหรับกิจกรรม "World Youth Festival Bangkok 2022" เทศกาลยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลก จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ