อาดิดาส รวมทัพดาวเตะซุปตาร์ เปิดตัว “FAMILY REUNION” วิดีโอต้อนรับศึกฟุตบอลโลก 2022

อาดิดาส ต้อนรับฟีฟา เวิลด์ คัพ กาตาร์ 2022 ส่งวีดีโอ “Family Reunion” เรื่องราวตอนใหม่ล่าสุดของแคมเปญ Impossible is Nothing นำแสดงโดยเหล่านักฟุตบอลระดับโลกและแรปเปอร์ชื่อดังผู้คลั่งไคล้กีฬาฟุตบอล ได้แก่ ลิโอเนล เมสซี, คาริม เบนเซมา, อัชราฟ ฮาคิมี, ซน ฮึง มิน, จูด เบลลิงแฮม, เปโดร ‘เปดรี’ กอนซาเลซ โลเปซ, แซร์จ นาบรี และ สตอร์มซี ก่อนเตรียมพร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษตลอดการแข่งขันนี้สำหรับวีดีโอ “Family Reunion” ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่า เมื่อฟุตบอลคือทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ที่มารวมตัวกันสร้างบรรยากาศคึกคักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง โดยมีการเพิ่มความพิเศษด้วยการใช้บทเพลง “Live is Life” ที่ขับร้องโดย Opus เพื่อถ่ายทอดความสนุกสนานและเสน่ห์ของกีฬาฟุตบอลที่สามารถในการรวมนักฟุตบอลและแฟนบอลให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมทั้งยังมีอีกหนึ่งความพิเศษกับการปรากฏตัวของ “สตอร์มซี” (Stormzy) ที่มาร่วมแสดงและให้เสียงบรรยายประกอบอีกด้วยนอกจากนี้ วีดีโอนี้ยังได้ผสมผสานวัฒนธรรมฟุตบอล ความทรงจำที่ดีของฟุตบอลโลก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหล่านักเตะ ที่เผยให้เห็นถึงความรักที่มีต่อกีฬาชนิดนี้ ด้วยการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญที่น่าจดจำ ภาพของนักฟุตบอลคนอื่นๆ ภาพสถานที่ที่มีความหมาย แทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องผ่านอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ เช่น รูปภาพครอบครัว แม่เหล็กติดตู้เย็น โปสการ์ด ผืนผ้าปักแขวนผนัง และอื่นๆ อีกมากมายที่อยู่ในวิดีโอชุดนี้ ซึ่งผู้ชมอาจต้องย้อนกลับไปดูซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เก็บครบทุกรายละเอียดฟลอเรียน แอลท์ รองประธานฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ของอาดิดาสระดับโกลบอล กล่าวว่า “ทุกครั้งของช่วงเวลาก่อนการเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอลโลก ถือเป็นช่วงเวลาหายากที่สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพราะนี่คือช่วงเวลาที่นักฟุตบอลและแฟนบอลจะมารวมตัวกัน พร้อมกับความเชื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถนำเอาถ้วยแชมป์กลับคืนสู่ประเทศของพวกเขาได้”“ในตลอดช่วงหนึ่งเดือนนี้ เราจะได้เห็นการแจ้งเกิดของนักฟุตบอลหน้าใหม่ การพลิกเกมเอาชนะของทีมรอง การทำประตูที่น่าเหลือเชื่อ และการฉลองของฝูงชนเกิดขึ้นทั่วโลกใบนี้ นี่คือสปิริตที่เราต้องการให้แคมเปญของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทั่วทุกมุมโลก”ทุกคนสามารถรับชมวีดีโอ Family Reunion ครั้งแรกกับการรวบรวมนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ อาทิ อัชราฟ ฮาคิมิ แบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโก ลิโอเนล เมสซี กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา คาริม เบนเซมา กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส เปโดร ‘เปดรี’ กอนซาเลซ โลเปซ กองกลางทีมชาติสเปน ซน ฮึง มิน ปีกซ้ายทีมชาติเกาหลีใต้ จูด เบลลิงแฮม กองกลางทีมชาติอังกฤษ แซร์จ กนาร์บรี ปีกขวาทีมชาติเยอรมนี และ สตอร์มซี ศิลปินชาวอังกฤษ รวมถึงสมาชิกครอบครัวอาดิดาสอีกหลายๆ คนในวงการฟุตบอล มารวมไว้ในวิดีโอเดียวกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ https://youtu.be/Bv-3Wx2UdbIติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/adidasTH และอินสตาแกรม @adidasThailand และ @adidasfootball และแฮชแท็ก #adidasfootball #adidasThailand