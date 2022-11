ลูกยางโลกถึงสาวไทย...แฟนแซวเดี๋ยวนี้ใช้ภาษาไทยแล้ว

แฟนเพจ Volleyball World ที่ดูแลโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ยังคงให้ความเอ็นดูทีมลูกยางสาวไทยล่าสุดยังได้โพสต์ภาพกองเชียร์ชาวไทย พร้อมภาพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย อาทิ "บีม" พิมพิชยา ก๊กรัมย์, "บุ๋มบิ๋ม" ชัชชุอร โมกศรี และ "ชมพู่" พรพรรณ เกิดปราชญ์ พร้อมกับแคปชั่นสุดเด็ดว่า"There is no place like HOME ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน #BePartOfTheGame #VNL #VNL2023 #Volleyball"ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นการโพสต์โปรโมตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2023 ที่ประเทศไทย จะรับบทเจ้าภาพในสัปดาห์ที่ 3 ของการแข่งขันนอกจากนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ยังไม่พลาดที่จะตอบรับกับการโพสต์ของแฟนเพจลูกยางโลก อาทิ- ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะ- แอดมินคนไทยแน่นอน- เดี๋ยวนี้มีแคปชั่นภาษาไทยแล้วหรา- คิดถึงทีมสาวไทยแล้วแหละ