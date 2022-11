ฉลอง 20 ปี ยามาฮ่า เสิร์ฟรถจักรยานยนต์ออโตเมติก New GRAND FILANO HYBRID CONNECTED บุกตลาดส่งท้ายไตรมาส 4

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ครองใจชาวไทย NEW GRAND FILANO HYBRID CONNECTED ออโตเมติกพรีเมียมแฟชั่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล F Series ในการฉลองครบรอบ 20 ปี ผู้จำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกของเมืองไทยสำหรับรถจักรยานยนต์ NEW GRAND FILANO HYBRID CONNECTED ในด้วยกัน 2 รุ่นได้แก่ รุ่น ABS Version มีด้วยกัน 3 สี ได้แก่ สีน้ำตาล Champagne Gold สีเขียว Royal Green สีดำ Million Black พร้อมราคาแนะนำเริ่มต้นที่ 69,200 บาท และรุ่น STD Versionมีให้เลือกด้วยกัน 4 สี ได้แก่ สีฟ้า Classy Blue สีเทา Luxury Gray สีแดง Richy Red และสีน้ำเงิน Highest Blue ในราคาแนะนำเริ่มต้นที่ 64,700 บาท พบกับ NEW GRAND FILANO HYBRID CONNECTED ได้แล้วที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ