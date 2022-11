ลีกนี้ไม่ควรพลาด!!! สุดเดือดศึก “ยูโรบาส” อันดับ 1 รวมซูเปอร์สตาร์เอ็นบีเอเพียบ! ก่อนเยือนเมเจอร์ลีค

แฟนยัดห่วงห้ามพลาด! ลีกการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสุดมันในรายการ “EuroLeague Final Four 2022” (บาสเกตบอลยูโรลีก รอบ 4 ทีมสุดท้าย) ทัวร์นาเมนต์ปิดฤดูกาลการแข่งขันบาสเกตบอลยูโรลีก 2021-2022 โดยจะทำการคัดเลือก 4 ทีมที่ดีที่สุดจาก 8 ทีมในรอบ Playoff เพื่อมาทำการแข่งขันกันในรอบ Final-Four4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีทีม FC Barcelona (Spain), ทีม Real Madrid (Spain), ทีม Anadolu Efes Istanbul (Turkey) และทีม Olympiacos Piraeus (Greece) เพื่อมาแข่งขันกันในรอบตัดสิน ซึ่งผู้เล่นในแต่ละทีมดีกรีไม่ธรรมดา ต่างเคยผ่านสมรภูมิบาสระดับเอ็นบีเอมาแล้ว อาทิ“Nick Calathes” สังกัดทีม FC Barcelona เป็นนักบาสเกตบอลอาชีพสองสัญชาติ (กรีกและอเมริกัน) ในปี 2018 และ ปี 2019 ได้รับรางวัล All-EuroLeague Team ซึ่งคัดเลือกจากผู้เล่นที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ซึ่งในขณะนั้นเขาได้ร่วมเล่นในลีกสูงสุดของอเมริกา คือ NBA, Greek Basket League (ลีกประจำชาติของกรีซ) และ VTB United League (ลีกประจำชาติของรัสเซีย)“Guerschon Yabusele” นักบาสเกตบอลอาชีพชาวฝรั่งเศส วัย 26 ปี ทีม Real Madrid เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นนานาชาติที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในการแข่งขัน NBA Draft ปี 2016 ที่สนาม Barclays Center เมือง Brooklyn สหรัฐอเมริกา ใน NBA 2017-18 เขาลงเล่นเป็นครั้งแรกให้กับทีม Boston Celtics และเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ได้รับฉายาว่า The Dancing Bear (เจ้าหมีเต้นรำ) ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ 2.1 เมตร“Kostas Papanikolaou” ทีม Olympiacos Piraeus นักบาสเกตบอลมืออาชีพชาวกรีก ในลีก NBA เขาเคยลงเล่นให้กับทีม Houston Rockets และทีม Denver Nuggets เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เล่นแนวรับที่ดีที่สุดของวงการบาสเกตบอลยุโรปติดตามการแข่งขันขั้นเทพจากนักยัดห่วงระดับโลกได้ในรายการ “EuroLeague Final Four 2022” (บาสเกตบอลยูโรลีก รอบ 4 ทีมสุดท้าย) ได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 20.00 – 22.00 น. ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS ONE สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV ที่นี่ ที่เดียว หรือสอบถาม โทร.1530