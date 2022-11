นักบิดยามาฮ่า R-Series กวาด “แชมป์ประจำปี” สุดยิ่งใหญ่!! 8 รุ่นรายการ OR BRIC SuperBike 2022

ขุนพลยามาฮ่า R-Series ปิดฉากเกมการชิงความเป็นเจ้าความเร็วของเมืองไทย ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ OR BRIC SuperBike 2022 สุดยิ่งใหญ่! ด้วยการยกทัพโกยตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” มาครองได้มากที่สุดถึง 8 รุ่น ภายหลังจบการแข่งขันรายการ OR BRIC SuperBike 2022 สนามที่ 4 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์สำหรับนักบิดยามาฮ่า R-Series เริ่มต้นการไล่ล่าตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” กันด้วยรุ่น SuperSport 400 ซีซี SS1 Pro รัฐพงศ์ บุญเลิศ #44 นักบิดทีม Yamaha KYB IRC NB น้ำบาน โก๋ท่ามะกา ที่การันตี “แชมป์” ไปก่อนหน้านี้ โดยในเรซสุดท้ายยังคงไล่บู๊คู่แข่งสุดมันส์ ก่อนกดคันเร่งรถแข่ง YZF-R3 ทะยานผ่านเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 เป็นการส่งท้ายฉลอง “แชมป์ประจำปี” ในรุ่นนี้อย่างสมศักดิ์ศรีตามติดกันมาด้วยรุ่น SuperSport 400 ซีซี SS1 โดย วัชรินทร์ ทับทิมอ่อน #25 นักบิดทีม Yamaha Hispeed โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงด้วยกระชากคันเร่ง YZF-R3 ขับเคี่ยวกับคู่แข่งที่ชิงดำลุ้นแชมป์อย่างดุเดือด ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 ในเรซที่ 2 ได้สำเร็จ ส่งผลให้สามารถทำคะแนนสะสมเฉือนแซงหน้าคู่แข่ง ผงาดคว้า “แชมป์ประจำปี” ไปครองแบบสะใจกองเชียร์ขยับความมันส์ขึ้นมาถึงรุ่น SuperStock 1000 ซีซี ST3 ที่ ธเนศร วนิศรกุล #47 นักบิด R-Series สังกัดทีม Nexzter Moritech AVRP Racing โชว์ฟอร์มสุดเดือดกดคันเร่ง Yamaha YZF-R1 ทะยานนำหัวแถวพร้อมชิงเหลี่ยมกับคู่แข่งแบบสุดมันส์ ลุ้นกันโค้งต่อโค้ง ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 พร้อมผงาดขึ้นครองตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” ได้สำเร็จมาต่อกันกับรุ่น SuperStock 1000 ซีซี ST1 ที่เป็นการชิงดำกันเองระหว่างนักบิดยามาฮ่า R-Series อย่าง สิรภพ พูลศรี #55 จากทีม Yamaha PTT D.I.D. Bridgestone The Bell 55 เนรมิตหนังฟิล์ม earth Thailand กับ เพชราวุธ เพชรช่วย #92 จากทีม Speed 800 Yuasa GP Racing Team ที่มีคะแนนสะสมรั้งอยู่อันดับ 1-2 ตามลำดับ โดยตลอดเกมชิงชัยทั้งคู่ต่างไล่บี้สลับกันนำสลับกันตามในกลุ่มหัวแถวอยู่ตลอด ก่อนที่ เพชราวุธ เพชรช่วย #92 จะพลาดล้มที่โค้ง 12 ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย ส่งผลให้ สิรภพ พูลศรี #55 คลายความกดดันลงไปก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยยืนโพเดี้ยมในอันดับที่ 2 แต่ก็เพียงพอต่อการคว้าตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” ในรุ่นนี้มาครองได้สำเร็จรุ่นต่อมาที่นักบิดยามาฮ่า R-Series ต้องลงชิงดำตัดสินแชมป์คือ รุ่น SuperSport 600 ซีซี SS1 ซึ่งขุนพล R-Series ต่างใช้รถแข่ง Yamaha YZF-R6 ลงสนามแข่งขัน โดยรุ่น SS1 นั้นยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันเองของนักบิดยามาฮ่าคือ ธุรกิจ บัวผา #57 ทีม Yamaha Hispeed ผู้นำคะแนนสะสม กับ กฤตภัทร เขื่อนคำ #32 จากทีม Yamaha Hispeed ที่รั้งอยู่อันดับ 2 โดยเกมเรซนี้ผู้ตามคะแนนสะสมอย่าง กฤตภัทร เขื่อนคำ #32 พยายามไล่บี้กลุ่มหัวแถวซึ่งเป็นรุ่น SS1Pro อย่างเต็มที่จนสามารถผ่านเส้นชัยรับธงตาหมากรุกได้เป็นคันที่ 2 แต่สุดท้ายตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” ของรุ่นนี้ SS1 ก็ยังตกเป็นของ ธุรกิจ บัวผา #57 ที่ตามเข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 8 ในที่สุดในรุ่น SuperSport 600 ซีซี SS2 “แชมป์ประจำปี” เป็นของ สุทธิภัทร พัชรีธร #86 นักแข่งทีม Speed 800 Yuasa GP Racing Team ที่ควบ R6 ทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมด้วยการคว้าอันดับที่ 1 มาครองแบบ 100% เต็มทั้ง 5 เรซการแข่งขันในปีนี้สำหรับการชิงชัยรุ่นใหญ่สุดของรายการอย่าง SuperBike 1000 ซีซี ในรุ่น SB1 นั้น เป็นการช่วงชิงตำแหน่งแชมป์กันระหว่าง พุทธินัฐ สินทรัพย์ #9 จากทีม Pakero Bridgestone Racing Yamaha กับ ต่อศักดิ์ นวลสาย #56 จากทีม ที เอ็น พี มอเตอร์สปอร์ต ที่บิดรถแข่ง Yamaha YZF-R1 รั้งคะแนนสะสมอยู่อันดับ 1-2 ตามลำดับ โดยเกมชิงชัยในเรซนี้ ต่อศักดิ์ นวลสาย #56 เปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ด้วยการขึ้นไปไล่บู๊กับรุ่น SB1Pro อย่างสนุก จนสามารถจบการแข่งขันผ่านเส้นชัยเป็นคันที่ 5 ได้สำเร็จ พร้อมกับคว้าโพเดี้ยมอันดับที่ 1 ของรุ่น SB1 ไปครอง ส่วน พุทธินัฐ สินทรัพย์ #9 ที่ได้อันดับที่ 2 ก็เก็บแต้มเพิ่มอย่างเพียงพอพร้อมกับคว้าตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” ไปครองได้ในที่สุดปิดท้ายการแข่งขันด้วยรุ่น SuperBike 1000 ซีซี SB3 โดยมีนักบิดยามาฮ่า R-Series อย่าง ปัญจทรัพย์ ทองน่วม #13 สังกัดทีม Yommy PRS ครูกันใจดี Racing Team เป็นผู้นำคะแนนสะสมก่อนลงชิงชัยในเรซสุดท้ายห่างจากผู้ตามอยู่ 8 แต้ม ทำให้ตลอดเกมการชิงดำนั้นเต็มไปด้วยความเข้มข้นและกดดัน แต่สุดท้ายนักแข่ง R-Series กับรถแข่ง YZF-R1 จะทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 2 และมีคะแนนเก็บสะสมเพิ่มเพียงพอกับการครองตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” ในรุ่นนี้ได้ในที่สุดทั้งหมดนี้ นับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเหล่าขุนพลนักบิดยามาฮ่า R-Series ที่ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการขี่รถแข่งตระกูล R-Seies ลงสนามชิงชัย จนสามารถคว้าตำแหน่ง “แชมป์ประจำปี” มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่มากที่สุดถึง “8 แชมป์” จากการชิงชัยรวมทั้งหมด 15 รุ่น จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยอย่างรายการ OR BRIC SuperBike 2022#RseriesARMY#YamahaThailandRacingTeam#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits#YamahaRacing #No1RacingTeam#YamahaSocietyThailand #YamahaRidersclubThailand#RaceMachine#YamahaR1 #SuperBike#YamahaR6 #SuperSport#YamahaR3#YamahaThailandRacingOfficialTest #SafetoRace 😷